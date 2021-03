Αθλητικά

Mε το… δεξί η ΑΕΚ στους “16” του BCL

H Ένωση “καθάρισε” την Τουρκ Τέλεκομ κι έκανε βήμα για την οκτάδα.

«Με το δεξί» μπήκε η ΑΕΚ στα πλέι οφ του Basketball Champions League. Η Ένωση υπερασπίστηκε την έδρα της με 74-65, απέναντι στην Τουρκ Τέλεκομ, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την τουρκική στην πρώτη ήττα της.

Άμυνα, έλεγχος των επιθετικών ριμπάουντ και επιθετικός πλουραλισμός αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της «κιτρινόμαυρης» επιτυχίας, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει την πρώτη νίκη της στον 11ο όμιλο (η πρεμιέρα της είχε αναβληθεί λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού στις τάξεις της).

Η αμυντική προσήλωση του πρώτου δεκαλέπτου και η αύξηση της παραγωγικότητας στο δεύτερο, βοήθησαν την ΑΕΚ να ελέγξει το ματς από το πρώτο τζάμπολ και να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (38-31 στο 20΄), χωρίς να έχει απειληθεί ουσιαστικά.

Στην τρίτη περίοδο, η Ένωση ενεργοποίησε και πάλι την άμυνα και με σερί 6-0 εξασφάλισε στο 22΄ μία διψήφια διαφορά (44-31), την οποία συντήρησε μέχρι το 30΄ (57-46). Στον επίλογο του αγώνα, η ελληνική ομάδα εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 (64-49) στο 35΄, «σφραγίζοντας» τη νίκη, καθώς η αστοχία των φιλοξενούμενων από τα 6.75 δεν τους επέτρεψε να κάνουν όνειρα «διπλού».

Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ ο Ντάριλ Μέικον, ο οποίος στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ένωσης σημείωσε 20 πόντους, ενώ από την Τουρκ Τέλεκομ προσπάθησαν οι Κάιλ Ουίλτζερ (14π.) και Νικ Τζόνσον (14π.)

Τα δεκάλεπτα: 16-12, 38-31, 57-46, 74-65

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 8, Λάνγκφορντ 10 (1), Λοτζέσκι 3 (1), Ματσιούλις 15 (3), Σλότερ 8, Κατσίβελης 5, Μέικον 20 (2), Μαυροειδής 1, Μωραΐτης, Μόουζες 4, Ρογκαβόπουλος.

ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ (Γκιορέν): Ντέκερ 7, Φόστερ 6, Τζόνσον 14 (1), Ο' Μπράιαντ 7, Ουίλτζερ 14 (1), Μπάλντουιν, Μπαϊγκούλ 4, Γκεγίκ 10, Γκιουλασλάν 3 (1), Κορκμάζ.