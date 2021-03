Κόσμος

Τουρκία: Το γραμματόσημο της οργής

"Θύελλα αντιδράσεων" για μια μορφή και έναν χάρτη που εικονίζονται στο αναμνηστικό γραμματόσημο.

Η διπλωματία της Τουρκίας απαίτησε χθες Τετάρτη οι ιρακινές κουρδικές αρχές να εξηγηθούν, μετά την έκδοση αναμνηστικού γραμματοσήμου στο οποίο μέρος της ανατολικής Τουρκίας περιλαμβάνεται στον χάρτη του Κουρδιστάν.

«Αναμένουμε κατεπείγουσα και ξεκάθαρη δήλωση των αρχών της ΚΠΚ (σ.σ. της κυβέρνησης της περιφέρειας του Κουρδιστάν) που θα διορθώσει αμέσως αυτό το βαρύ σφάλμα», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Στο αναμνηστικό γραμματόσημο, που τύπωσε η κυβέρνηση της ημιαυτόνομης περιφέρειας στην Αρμπίλ ενόψει της επίσκεψης του πάπα Φραγκίσκου το Σαββατοκύριακο, εικονίζονται η μορφή του προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας κι ένας χάρτης του Κουρδιστάν που συμπεριλαμβάνει πολλές τουρκικές πόλεις με κατά πλειονότητα κουρδικό πληθυσμό.

Ο χάρτης αυτός επιβεβαιώνει «μη ρεαλιστικούς πόθους» σε βάρος «της εδαφικής ακεραιότητας κρατών που γειτονεύουν με το Ιράκ», υπογράμμισε στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική διπλωματία, θυμίζοντας τα «απογοητευτικά αποτελέσματα» προηγούμενων εγχειρημάτων της ιρακινής κουρδικής μειονότητας να αποκτήσει ανεξαρτησία.

Η απόπειρα της Αρμπίλ το ιρακινό Κουρδιστάν να μετατραπεί σε ανεξάρτητο κράτος το 2017 προκάλεσε την οργή τόσο της Άγκυρας, όσο και της Βαγδάτης.

Παρότι η τουρκική κυβέρνηση διατηρεί στενές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το ιρακινό Κουρδιστάν, θεωρεί οποιαδήποτε κίνηση προς την ανεξαρτησία της περιφέρειας απειλή για την εθνική της ασφάλεια και την εδαφική της ακεραιότητα.

Ο τουρκικός στρατός διεξάγει άλλωστε συχνά επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ εναντίον του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK), ένοπλης οργάνωσης κούρδων αυτονομιστών της Τουρκίας που πολεμά εναντίον του τουρκικού κράτους από τη δεκαετία του 1980. Το PKK χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.