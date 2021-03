Πολιτισμός

Πέθανε ο Κωστής Μαλκότσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο για τον θάνατό του. Οι σημαντικότερες στιγμές του.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού, Κωστή Μαλκότση, ο οποίος χάραξε τη δική του σημαντική πορεία στον χώρο του κλασικού και νεοελληνικού κινηματογράφου, καθώς και στον χώρο του θεάτρου.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Τελευταία του σημαντική στιγμή στον κινηματογράφο ήταν η μικρού μήκους ταινία «Δεν θα Υποκύψουμε» του Γιώργου Κ. Μπακόλα. Σημαντικότερες στιγμές του η συμμετοχή στις ταινίες «Τα χρόνια της θύελλας», «Η ώρα της οργής», «το Κόκκινο τρένο» και βέβαια στο «Πόθοι στον καταραμένο βάλτο».

Σπούδασε στην Ανώτερη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου και στη Δραματική Σχολή Αθηνών και είχε συμμετοχή σε ταινίες στον κινηματογράφο όπως:

Φιλμογραφία

Οι τελευταίοι του Ρούπελ (1971)

Λυσιστράτη (1972) [χορός]

Κατάσκοπος Νέλλη (1981)

Ο άγιος Πρεβέζης (1982)

Το αίμα των αγαλμάτων (1982)

Ο στόχος (1983)

Καταζητείται... το πρόσωπο της ημέρας (1983)

Τα χρόνια της θύελλας (1984)

The... κόπανοι (1987)

Ο γυφτοροκάς (1987)

Το πέταγμα του κύκνου (2010)

Υπήρξε σύζυγος της ηθοποιού και χορεύτριας Νικόλ Κοκκίνου και πατέρας των επίσης ηθοποιών Λαέρτη και Ερμή Μαλκότση.