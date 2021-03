Οικονομία

Εξαγωγές: ποδαρικό στο 2021 “με το δεξί” και… αστερίσκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει η ανάλυση των δεδομένων. Πως κινήθηκαν οι εισαγωγές.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον φετινό Ιανουάριο, σημειώνοντας αύξηση κατά 1%, σε σχέση με πέρυσι, με πρωταγωνιστή τον κλάδο των χημικών. Ωστόσο, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, σημειώθηκε μείωση κατά 12,1%, στα 2,51 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Αντίστοιχα πτωτική ήταν και η πορεία των εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, οι οποίες μειώθηκαν στα 3,9 δισ. ευρώ φέτος (-16,7%), με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να εμφανίζεται τον Ιανουάριο ελλειμματικό μεν, αλλά αισθητά βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι (διαμορφώθηκε σε 1,44 δισ. ευρώ. έναντι 1,89 δισ. τον Ιανουάριο του 2020).

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, διευκρινίζει ο ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν τον Ιανουάριο να καταγράφουν θετική πορεία, καθώς από 1,99 δισ. ευρώ πέρυσι, διαμορφώθηκαν σε 2,01 δισ. φέτος. Αντίθετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,9% ανερχόμενες στο ποσό των 3,06 δισ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 27,3%.

Σε κλαδικό επίπεδο, τα χημικά προϊόντα συνέχισαν, όπως προαναφέρθηκε, να πρωταγωνιστούν και τον Ιανουάριο του 2021, καθώς κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών κατά 13,2% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ιδιαίτερα θετική κρίνεται, σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, η συνεισφορά των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, καθώς αυξήθηκαν κατά 19,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0% συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2020. Αύξηση σημείωσαν και οι εξαγωγές τροφίμων, κατά 9,7 εκατ. ευρώ (+2,4%), ενώ άνοδο κατέγραψαν επίσης οι διεθνείς πωλήσεις πρώτων υλών (+11,7%) και ποτών και καπνών (+16,9%).

Αντίθετα, σημαντική μείωση εξαγωγών παρατηρήθηκε στις εξαγωγές μηχανημάτων-οχημάτων (-11,7%), διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (-18,7%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (-30,1%).