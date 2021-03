Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: πως η γύρη επηρεάζει τη μετάδοση του

Προβληματίζουν τα συμπεράσματα της έρευνας, επικεφαλής της οποίας ήταν Έλληνας καθηγητής του Πολυτεχνείου του Μονάχου.

Η γύρη δεν προκαλεί μόνο ανοιξιάτικες αλλεργίες, αλλά επηρεάζει και τη μετάδοση του κορονοϊού, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που έγινε με επικεφαλής Έλληνα επιστήμονα.

Η παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού πέρυσι συνέπεσε με μια μεγάλη εποχική έξαρση συγκεντρώσεων γύρης στο βόρειο ημισφαίριο, όπου ανήκει και η Ελλάδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση των ανθρώπων στη γύρη που μεταφέρεται με τον αέρα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται η μεταδοτικότητα ορισμένων αναπνευστικών ιών, μεταξύ των οποίων και ο νέος κορονοϊός, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Αθανάσιο Δάμιαλη του Πολυτεχνείου του Μονάχου και του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Ιατρικής του Κέντρου Χέλμχολτς, οι οποίοι ανέλυσαν στοιχεία από 130 περιοχές σε 31 χώρες πέντε ηπείρων εκτιμούν ότι η έκθεση σε αυξημένη ποσότητα γύρης καθιστά κάποιον πιο ευάλωτο στη λοίμωξη από κορονοϊό.

Η μελέτη -που συμπεριέλαβε και την Ελλάδα- δείχνει ότι η αερομεταφερόμενη γύρη, μόνη της ή σε συνδυασμό με ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, μπορεί να εξηγήσει περίπου το 44% των διαφορών στη μεταδοτικότητα και εξάπλωση μεταξύ διαφορετικών περιοχών στην ίδια χώρα.

Η πορεία των ημερήσιων κρουσμάτων φαίνεται να σχετίζεται με τη συγκέντρωση της γύρης στον αέρα, στις χώρες με ή χωρίς lockdown, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS).

Όμως, οι χώρες με lockdown έχουν τα μισά ημερήσια νέα κρούσματα σε σχέση με τις χώρες που έχουν παρόμοια επίπεδα γύρης στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν βρίσκονται σε lockdown. Χωρίς αυτά τα μέτρα μια αύξηση κατά 100 κόκκους γύρης ανά κυβικό μέτρο αέρα εκτιμάται ότι οδηγεί σε μια μέση αύξηση κατά 4% στα κρούσματα κορονοϊού. Σε γερμανικές πόλεις όπου οι συγκεντρώσεις γύρης έφθασαν τους 500 κόκκους ανά κυβικό μέτρο αέρα, καταγράφηκε αύξηση κρουσμάτων έως 20%.

Σύμφωνα με τον κ. Δάμιαλη, αυξήσεις στα νέα κρούσματα παρατηρούνται σε μια περιοχή, όταν καταγράφονται επίπεδα γύρης της τάξης των 250 κόκκων ανά κυβικό μέτρο αέρα επί τέσσερις τουλάχιστον συνεχόμενες μέρες. Αντίθετα, όταν οι συγκεντρώσεις γύρης βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα, παρατηρούνται και τα λιγότερα κρούσματα.

Η γύρη, όταν εισπνέεται και κολλάει στις μεμβράνες των αεραγωγών, εξασθενεί το αμυντικό σύστημα των πνευμόνων έναντι της λοίμωξης από τον κορονοϊό, κάτι που έχει ήδη παρατηρηθεί και στους ιούς των κρυολογημάτων, με συνέπεια να διευκολύνεται ο πολλαπλασιασμός των «εισβολέων» μέσα στο σώμα.

Με βάση αυτά ευρήματα, οι ερευνητές συνιστούν στους ευπαθείς ανθρώπους υψηλού κινδύνου να φορούν μάσκα με φίλτρο, που κρατά μακριά τα σωματίδια του αέρα, ιδίως τώρα που αρχίζει η άνοιξη και η γύρη αυξάνεται στο περιβάλλον.