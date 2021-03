Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα: πώς θα πάμε για πέταγμα χαρταετού

Τι θα ισχύσει για τις μετακινήσεις σε πάρκα και πλατείες. Εντατικοί έλεγχοι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Συνεδριάζουν εντός της ημέρας οι λοιμωξιολόγοι και εκτός από το lockdown και τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ, φαίνεται ότι θα συζητήσουν και για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού εν όψει της Καθαράς Δευτέρας.

Αν και χθες λόγω του lockdown υπήρχε ένας προβληματισμός για το ενδεχόμενο συνωστισμού στα πάρκα των μεγάλων κυρίως πόλεων, τελικά η ημέρα αναμένεται να κυλήσει σαν μια… κανονική Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, λουκέτα στα πάρκα δεν αναμένεται να μπουν και όποιος επιθυμεί να κάνει βόλτα θα μπορεί, με βάση τα προβλεπόμενα μέτρα (αποστολή SMS και κωδικός 6 για άθληση), υπό τον όρο βέβαια να κινηθεί με τα πόδια ή με ποδήλατο σε απόσταση έως 2 χιλιομέτρων από την κατοικία του ή εντός του δήμου στον οποίο υπάγεται.

«Είναι θέμα το οποίο ωστόσο, δεν έχει συζητηθεί ακόμα. Όλοι ξέρουμε ότι στο χαρταετό κρατούν αποστάσεις, ότι δεν μεταδίδεται από την καλούμπα και ότι όλοι το χρειάζονται», παραδέχτηκε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιατρών, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Επεσήμανε όμως πως «αν έχουμε συγκεντρώσεις ατόμων σε μεγάλες ομάδες, θα υπάρχει πρόβλημα».

“Πολύ λιγότερο επικίνδυνος ο εξωτερικός χώρος” δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis Αθηνά Λινού. Όπως εξήγησε, η διασπορά γίνεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους χωρίς μέτρα προφύλαξης και χωρίς φυσικό αερισμό. Η κ. Λινού πρότεινε να βγούμε τη Καθαρά Δευτέρα να ντυθούν μασκαράδες τα παιδιά και να χαρούν τη γιορτή καθώς όπως είπε δεν έχει τον ίδιο κίνδυνο με ένα πάρτι σε εσωτερικό χώρο. "Είναι σημαντικό να βρεθούμε έξω και να αερίσουμε τα σπίτια μας. Είναι και ευκαιρία καθώς είναι αργία, για τους εργασιακούς χώρους να αεριστούν". “Άλλο να πάμε στο πάρκο να περπατήσουμε με τα κοριτσάκια ντυμένες κοκκινοσκουφίτσες και τα αγοράκια ζορό, εκεί δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος, είναι πολύ πολύ μικρότερος από το πάμε σε ένα διαμέρισμα τρεις οικογένειες και να είναι ντυμένα τα παιδιά μας” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να εντατικοποιηθούν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, προκειμένου να αποτραπούν οι άσκοπες μετακινήσεις, ενώ επί του θέματος αναμένεται να τοποθετηθεί και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.