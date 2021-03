Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Κεραμεικός και οι γεύσεις του (βίντεο)

Νέα ώρα προβολής για την εκπομπή, με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να περιηγείται σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα και να μας προτείνει δύο ξεχωσριστές συνταγες

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει στον Κεραμεικό, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 13 Μαρτίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στον Κεραμεικό, σε μία αθηναϊκή γειτονιά που σφύζει από ζωή, μέρα και νύχτα. Πηγαίνει πρώτα στον «Άλλον Άνθρωπο», μια αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνική κουζίνα, όπου όλοι μαγειρεύουν και συνεισφέρουν.

Στη συνέχεια επισκέπτεται το «Aleria», ένα εστιατόριο που υπηρετεί τη δημιουργική ελληνική κουζίνα.

Τέλος, περνάει από το «Ρακόρ», ένα εστιατόριο όπου μια παρέα γράφει ιστορία…

Ο Δημήτρης επιστρέφει στην κουζίνα του και φτιάχνει δυο συνταγές: ένα κοτόπουλο κρασάτο με χοντρό μακαρόνι και ένα χοιρινό φιλέτο με μαρμελάδα κρεμμύδι και σαλάτα παντζάρι, φινόκιο και πορτοκάλι.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!

