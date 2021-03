Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: κλειστά όλα τα σχολεία στην Ελλάδα - Σε έξαρση η πανδημία

Νέα περιοριστικά μέτρα και ανησυχία για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού. Χιλιάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία τις τελευταίες ημέρες.

Την τηλεκπαίδευση για τους μαθητές όλων των σχολείων της χώρας για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα μείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων, ανακοίνωσε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, γνωστοποιώντας ότι έγινε δεκτή από την Κυβέρνηση η εισήγηση των λοιμωξιολόγων.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των νέων κρουσμάτων της Παρασκευής, Η κ. Παπαευαγγέλου τόνισε πως ο δείκτης θετικότητας ανήλθε στο 4,5 για πρώτη φορά από την αρχή του έτους, ενώ ο δείκτης μεταδοτικότητας (Rt) είναι σταθερά πάνω από το 1.

Δεν έκρυψε την ανησυχία της για την επιδημιολογική εικόνα της Αττικής, όπου τα ενεργά κρούσματα υπολογίζονται σε 10.000. Ιδιαίτερη επιβάρυνση εμφανίζει ο Πειραιάς, την υψηλότερη από την αρχή της πανδημίας, είπε.

Την Πέμπτη νοσηλεύονταν 4.032 ασθενείς με COVID-19, ενώ τις προηγούμενες ημέρες έγιναν πάνω από 2.000 εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Η πληρότητα στις ΜΕΘ-COVID αγγίζει το 92%, παρά το γεγονός ότι προστέθηκαν νέες κλίνες. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση του μέσου όρου ηλικίας των νοσηλευόμενων.

Τα καλά νέα, είπε η κ. Παπαευαγγέλου, είναι ο εμβολιασμός. Υπάρχει εμφανής μείωση νοσηλειών άνω των 80 ετών λόγω αύξησης εμβολιαστικής κάλυψης, σημείωσε.

«Οι μεταλλάξεις άλλαξαν τις ισορροπίες», με την αύξηση της μεταδοτικότητας του ιού, εξήγησε η Βάνα Παπαευαγγέλου.

Αναφερόμενη στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, είπε πως το 7,8% έχει λάβει μία δόση, ενώ πλήρως έχει εμβολιαστεί το 3,6%. Τις επόμενες ημέρες, θα λάβουν σειρά τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα και όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 70-75 ετών. Εξάλλου, επεσήμανε, πως η έγκριση του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά στις αναφορές για θρομβώσεις μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca, η κ. Παπαευαγγέλου δήλωσε πως «Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση ότι σχετίζονται με τον εμβολιασμό» και ότι η Επιτροπή, αφού εξέτασε προσεκτικά όλα τα δεδομένα, έκρινε ότι πρέπει να συνεχιστεί η χορήγησή του.

«Μετά από έναν χρόνο, φτάνουμε στην άκρη του τούνελ», διεμήνυσε, συμπληρώνοντας πως αυτό «αυξάνει την αδημονία μας». Τόνισε, όμως, πως «δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε τον κίνδυνο και να συμπεριφερθούμε απερίσκεπτα» και ζήτησε από όλους υπευθυνότητα για «να διανύσουμε αυτά τα τελευταία μέτρα μέχρι την έξοδο από το τούνελ» και «να νικήσουμε την κούρασή μας».

Μαγιορκίνης: εξαιρετικά εύθραυστη η επιδημιολογική εικόνα

Σημαντική είναι η αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου στη χώρα, πλησιάζοντας τα δεδομένα του Νοεμβρίου, με σημεία βραδείας επιβάρυνσης, ενώ το σύστημα υγείας δέχεται έντονη πίεση η οποία θα διατηρηθεί για δύο με τρεις εβδομάδες ακόμη, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο δείκτης Rt βρίσκεται σταθερά πάνω από το 1 και η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη, προσέθεσε. Καλύτερη εικόνα, είπε ο καθηγητής, περιμένουμε από την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο κ. Μαγιορκίνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τήρηση των μέτρων προστασίας και στη μείωση των επαφών μας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην καθημερινότητά μας.