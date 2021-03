Τοπικά Νέα

Κρατούσαν όμηρο 29χρονο στη Θεσσαλονίκη

Πως έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των δραστών. Τι ζητούσαν από τους συγγενείς του 29χρονου.

Έναν 29χρονο από την Ινδία, που κρατείτο παρά τη θέλησή του σε αποθήκη στην περιοχή του Δενδροποτάμου, απελευθέρωσαν αστυνομικοί και συνέλαβαν για την υπόθεση 22χρονο Έλληνα, ενώ ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία 37χρονου συνεργού του.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που έγινε σε αστυνομική Υπηρεσία του νομού Αττικής σχετικά με πιθανή αρπαγή νεαρού αλλοδαπού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε αποθήκη στο Δενδροπόταμο, όπου οι δράστες κρατούσαν χωρίς τη θέληση του τον 29χρονο, απαιτώντας εκβιαστικά από συγγενικό του πρόσωπο την καταβολή χρηματικού ποσού, προκειμένου να τον απελευθερώσουν.

Ο 29χρονος, ο οποίος έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο από γρονθοκοπήματα, απελευθερώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων.

Σε βάρος του 22χρονου και του 37χρονου συνεργού του σχηματίσθηκε δικογραφία, ενώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των στοιχείων δύο ακόμη εμπλεκομένων στην υπόθεση, που είχαν αναλάβει τη φύλαξη του χώρου κράτησης.