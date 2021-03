Αθλητικά

Basket League: Νίκη – “ανάσα” για την Λάρισα

Οι Θεσσαλοί, κόντρα στον Κολοσσό, έκαναν βήμα παραμονής. Ροζ φύλλο και για τον Ηρακλή

Να ξεφύγει από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας ήθελε η Λάρισα, πριν απο το τζαμπολ με τον Κολοσσό Ρόδου, και τα κατάφερε...

Έχοντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα (82-73), και ανέβηκε στο 5-12, με το πέρας 17 αγωνιστικών, τη στιγμή που ο Κολοσσός έχασε ακόμα περισσότερο έδαφος, υποχωρώντας στο 6-11.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Κεν Μπράουν. Ο Αμερικανός πλέι μέικερ βγήκε μπροστά για την ομάδα του και με 18 πόντους και 5 ασίστ έκανε τη διαφορά. Δεν ήταν μόνος του όμως, καθώς ο Τζέρι Σμιθ τον ακολούθησε με 16 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Ντέβον Ουάσινγκτον (14π, 6ρ) και Μπράντον Ρας (13π).

Από πλευράς Κολοσσού Ρόδου, οι 20 πόντοι του Θοδωρή Ζάρα, καθώς και οι 15 του Κερέμ Καντέρ (με 4 ριμπάουντ) δεν αρκούσαν για να αλλάξουν τον ρου του αγώνα, με τον Κολοσσό να κυνηγάει στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 42-33, 62-54, 82-73.

100στάρης ο Ηρακλής

Η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Ηρακλή ήρθε ίσως την πιο κρίσιμη στιγμή για τους «κυανόλευκους», με την ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλο να είναι εξαιρετική στο επιθετικό κομμάτι και έχοντας… ποικιλία πρωταγωνιστών, να παίρνει μια σημαντική νίκη από ψυχολογικής και βαθμολογικής άποψης με 100-78.

Το Μεσολόγγι ήταν συνεχώς πίσω στο σκορ, δεν σταμάτησε να παλεύει στιγμή και έφτασε αρκετές φορές σε απόσταση… αναπνοής, όμως η εμπειρία και η ποιότητα του Ηρακλή στα κρίσιμα φάνηκε.

Παίκτης «κλειδί» για τον Ηρακλή ήταν ο Χέιγκινς, ο οποίος πέρα από σκορ (21π.), έδωσε στον Ηρακλή κάτι που του λείπει γενικότερα, δηλαδή δημιουργία, αφού μοίρασε και 8 ασίστ στους συμπαίκτες του. Ο Χάνλαν θύμησε τον παλιό καλό του εαυτό πετυχαίνοντας 26 πόντους, ενώ ο Καββαδάς με ένα ακόμα double – double τη φετινή σεζόν (15π., 14 ριμπ.) ήταν καταλυτικός. Έκπληξη ήταν και η εμφάνιση του Ίμπανκς ο οποίος έδωσε πολύτιμους πόντους σε κρίσιμα σημεία (19π., 4 ριμπ.). Από πλευράς Μεσολογγίου ο Γκότσερ με 26 πόντους ήταν αυτός που ξεχώρισε.

Στο ξεκίνημα οι δύο ομάδες μπήκαν «μουδιασμένες» και στα πρώτα λεπτά το παιχνίδι δεν είχε ρυθμό. Ο Ηρακλής όμως με… σύμμαχο τη γραμμή των 6.75 και 5/5 τρίποντα από τα μέσα του δεκαλέπτου και έπειτα επέβαλε το παιχνίδι του και βρέθηκε στο +11 (22-11). Το Μεσπλόγγι έβγαλε αντίδραση και μείωσε με τους Γκότσερ και Λάιονς μέχρι το τέλος της περιόδου σε 28-19.



Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι μπήκαν με ενέργεια και καλή ψυχολογία λόγω των εύστοχων σουτ που είχαν βρει και με δύο τρίποντα του Χέιγκινς έστειλε τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της (34-21). Το Μεσολόγγι απάντησε με το ίδιο… νόμισμα και με ένα σερί 10-0 πλησίασε στους τρεις πόντους. Οι «κυανόλευκοι» είχαν και παλι απάντηση και με ένα σερί 11- και τρομερά υψηλό ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα που άγγιζε το 75%, προηγήθηκε με 45-31. Ο Χάνλαν παίζοντας έξυπνα κέρδιζε φάουλ και από τη γραμμή των βολών διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάδισμα του Ηρακλή (50-33), με τους Γκότσερ και Λάιονς να ευστοχούν στη συνέχεια από τη γραμμή των τριών πόντων και να μειώνουν (52-39).

Ο Ηρακλής ξεκίνησε καλά και στην τρίτη περίοδο με τους Χάνλαν και Καββαδά (59-42), όμως το Μεσολόγγι με ένα σερί 9-0 έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, τη στιγμή που οι «κυανόλευκοι» έβγαζαν μια νευρικότητα στο παιχνίδι μετά από κάποιες επιθέσεις που δεν τους βγήκαν. Ο Χάνλαν συνέχισε να δίνει πόντους στην ομάδα του, όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν κάποια σημαντικά σουτ με τους Γκότσερ και Λάνγκφορντ και μείωσαν στους 4 (65-62). Ο Ηρακλής προσπάθησε να βρει λύσεις πιο κοντά στο καλάθι και με τους Ίμπανκς και Χέιγκινς κατάφερε να αυξήσει και πάλι το προβάδισμα του (72-63).

Στο πρώτο πεντάλεπτο της τελευταίας περιόδου ο Ηρακλής βρήκε και πάλι τον καλό του εαυτό και με τους Ίμπανκς, Χάτσερ και ένα επιμέρρους σκορ 11-4 έφτασε στο +16 (83-67). Μοτσενίγος και Λόρενς μείωσαν από τα 6.75 για το Μεσολόγγι (83-73), όμως οι «κυανόλευκοι» είχαν και πάλι τις απαντήσεις με τους Καββαδά, Ίμπανκς και Χάνλαν και δεν δυσκολεύτηκε στο τέλος να πάρει τη νίκη με 100-78.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 52-39, 72-63, 100-78