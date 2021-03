Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: προφυλακιστέος 22χρονος για την επίθεση στον αστυνομικό

Ποια ήταν η απόφαση για τους άλλους δύο κατηγορούμενους

Στη φυλακή οδηγείται και τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση σε βάρος του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη, την περασμένη Τρίτη,

Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν, ομοφόνως, προφυλακιστέο τον 22χρονο κατηγορούμενο για την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του αστυνομικού.

Ελεύθεροι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην άγρια επίθεση εναντίον του αστυνομικού.