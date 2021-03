Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα: Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ ντύθηκε μικρός πρίγκιπας (εικόνες)

Ο Παναγιώτης Ραφαήλ, μέσα από μια φωτογραφία ντυμένος μικρός πρίγκιπας και όρθιος συγκινεί στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Την στολή του μικρού πρίγκιπα έβαλε ο Παναγιώτης Ραφαήλ, ο οποίος κατάφερε να βγεί νικητής από την περιπέτεια υγείας του και κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, μετά την θεραπεία στην Αμερική.

«Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές· μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν, ένα αυτί να τους ακούσει και μια καρδιά που μπορεί να τους καταλάβει»

Ο μικρός πρίγκιπας

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ