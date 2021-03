Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Εμβόλιο: Πόσο διαρκεί η ανοσία;

Τι υποστηρίζει η επικεφαλής του βρετανικού προγράμματος γενετικής επιτήρησης για τις τακτικές επαναληπτικές δόσεις.

Τακτικές επαναληπτικές δόσεις του εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού θα είναι απαραίτητες λόγω των μεταλλάξεων που τον καθιστούν πιο μεταδοτικό και τον βοηθούν να ξεφεύγει από το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων, εκτίμησε η επικεφαλής του βρετανικού προγράμματος γενετικής επιτήρησης.

Ο νέος κορονοϊός, που ευθύνεται για τον θάνατο 2,65 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως από τα τέλη του 2019 όταν πρωτοεμφανίστηκε, μεταλλάσσεται κάθε κάθε δύο εβδομάδες περίπου, πιο αργά από τον ιό της γρίπης ή τον HIV, αλλά αρκετά για να χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις στα εμβόλια.

Η Σάρον Πίκοκ, επικεφαλής του COVID-19 Genomics UK (COG-UK) το οποίο έχει χαρτογραφήσει την αλληλουχία των γονιδιωμάτων των μισών παραλλαγών του κορονοϊού που έχουν εμφανιστεί παγκοσμίως, δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η διεθνής συνεργασία σε αυτή τη μάχη “γάτας με ποντίκι” ενάντια στον ιό.

“Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πάντα θα κάνουμε επαναληπτικά εμβόλια, η ανοσία στον κορονοϊό δεν διαρκεί για πάντα”, τόνισε η Πίκοκ μιλώντας στο Reuters.

Η ίδια δήλωσε ότι οι τακτικές επαναληπτικές δόσεις των εμβολίων θα είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν μελλοντικά παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού, όπως γίνεται με τα εμβόλια της γρίπης, όμως υπογράμμισε ότι η ταχύτητα στην καινοτομία των εμβολίων σημαίνει ότι αυτά θα αναπτύσσονται και θα διατίθενται γρήγορα.