Υγεία - Περιβάλλον

Συμφωνία ΕΕ – Pfizer για ταχεία παράδοση εκατομμυριών δόσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση της προέδρου της Κομισιόν για παράδοση των δόσεων το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι BioNTech και Pfizer συμφώνησαν για την ταχεία παράδοση 10 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου τους κατά της Covid-19 το δεύτερο τρίμηνο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε: «Γνωρίζω πόσο κρίσιμο είναι το δεύτερο τρίμηνο για την ανάπτυξη των στρατηγικών εμβολιασμού στα κράτη μέλη. Αυτές οι 10 εκατομμύρια δόσεις θα αυξήσουν τις συνολικές δόσεις του εμβολίου BioNTech-Pfizer στο δεύτερο τρίμηνο σε πάνω από 200 εκατομμύρια».

Αυτές οι δόσεις θα προκύψουν από την επιλογή των 100 εκατομμυρίων δόσεων σύμφωνα με το δεύτερο συμβόλαιο BioNTech-Pfizer, που προβλέπεται για το τρίτο τρίμηνο και το τέταρτο τρίμηνο του 2021.