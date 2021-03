Κοινωνία

Κορονοϊός - Νεκρός μαθητής σε ειδικό σχολείο: Καταγγελία για τα μέτρα προστασίας

24ωρη απεργία προκήρυξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Θλίψη αλλά και προβληματισμό για τις συνθήκες προστασίας των μαθητών των ειδικών σχολείων προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός παιδιού που φοιτούσε σε αντίστοιχο σχολείο στον Πειραιά και κατέληξε στις αρχές του μήνα νικημένο από τον κορονοϊό.

Το παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπασχε από αυτισμό και υποκείμενα νοσήματα που επιβάρυναν την υγεία του. Ο μαθητής είχε σταματήσει να πηγαίνει στο σχολείο από τις 12 Φεβρουαρίου, λόγω άλλης ασθένειας, ωστόσο 10 μέρες μετά εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα, όπως βήχα και δύσπνοια και διασωληνώθηκε. Στις 4 Μαρτίου άφησε την τελευταία του πνοή. Την ίδια ώρα, παρόμοια συμπτώματα εμφάνισε και η μητέρα του, κατά τη διάρκεια της παραμονής του μαθητή στο σπίτι, όπου και διαγνώστηκε και η ίδια θετική στον κορονοϊό.

Σχολιάζοντας την είδηση του θανάτου, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, Ηλίας Πατίδης, μιλώντας στο ethnos.gr τονίζει την ανάγκη να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μαθητών των ειδικών σχολείων, εν μέσω πανδημίας. «Ανεξάρτητα από την επιβαρυμένη υγεία του μαθητή, υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν και τα οποία δυστυχώς έρχονται στην επιφάνεια έπειτα από τέτοια τραγικά περιστατικά. Δεν γίνεται να κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Κρατάνε τα ειδικά σχολεία ανοιχτά, αλλά τι μέτρα έχουν παρθεί για την αποσυμφόρηση των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών, για να μειωθεί ο συγχρωτισμός παιδιών από διαφορετικές περιοχές και από διαφορετικά σχολεία;», τονίζει ο κ. Πατίδης.

«Τι μέτρα έχουν παρθεί για να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό για να μειωθούν οι μαθητές ανά ομάδα, να αξιοποιηθούν τα κλειστά σχολεία, κάθε υποδομή για να μην συγχρωτίζονται μαθητές και εργαζόμενοι; Για να προσληφθεί επιπλέον, προσωπικό σχολικών νοσηλευτών και για να καλύπτονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα;», συμπληρώνει.

Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά καταγγέλλει πως παρά το γεγονός ότι ο κορονοϊός είναι σε έξαρση, δεν πραγματοποιούνται συχνά τεστ, όπως κανονικά θα έπρεπε. «Κρατάνε τα ειδικά σχολεία ανοιχτά, αλλά τεστ πραγματοποιούνται περίπου μία φορά το μήνα στο συγκεκριμένο σχολείο. Συγκεκριμένα, τεστ πραγματοποιήθηκαν τέλη Γενάρη και τέλη Φλεβάρη. Στο μεταξύ, το παιδί νόσησε και κατέληξε», λέει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, επισημαίνει πως είναι ανάγκη να υπάρχει μέριμνα για εντοπισμό, καταγραφή και κυρίως για συστηματική παρακολούθηση των μαθητών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, με ευθύνη του υπουργείου Υγείας. «Η τραγική περίπτωση του μαθητή μας αποδεικνύει πως πολλά παιδιά στα ειδικά σχολεία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουν και άλλα υποκείμενα (σοβαρά) νοσήματα. Δεν θα έπρεπε, ανάλογα τον τόπο κατοικίας των μαθητών, να υπάρχει συστηματική επαφή και παρακολούθηση του μαθητή και της οικογένειάς του από φορέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως εξέταση, συχνά τεστ κλπ; Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες εκπαιδευτικών δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη ολοκληρωμένης, ουσιαστικής κρατικής παρέμβασης και μέριμνας, η οποία όμως απουσιάζει προκλητικά», τονίζει.

Απεργία στα ειδικά σχολεία

Προβάλλοντας τα αιτήματα για την άμεση λήψη μέτρων και με αφορμή τον θάνατο του μαθητή, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος προκήρυξε, μάλιστα, 24ωρη απεργία για την Πέμπτη 18 Μαρτίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας.

«Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., να παρουσιάσει μια εικόνα επίπλαστης κανονικότητας, ώστε να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες που έχει για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί, με ευθύνη της, στα ειδικά σχολεία», αναφέρει η ΔΟΕ σε σχετική της ανακοίνωση και κάνει λόγο για «εξοργιστική αδιαφορία» από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Σημειώνει μάλιστα ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτά είναι «ανοχύρωτοι, χωρίς προστασία». Η Ομοσπονδία ισχυρίζεται ότι, παρά την ανακοίνωση του υπουργείου για πρόταξη των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής στους εμβολιασμούς, «δεν έχει γίνει ακόμα ούτε ένα εμβόλιο».

Αναλυτικά, η ΔΟΕ ζητά: Να προταχθούν οι εκπαιδευτικοί στους μαζικούς εμβολιασμούς, με προτεραιότητα τους εργαζόμενους στα ειδικά σχολεία, τη διενέργεια μαζικών τεστ ώστε να ελέγχεται η διασπορά του ιού, να ληφθεί μέριμνα για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού στην κατεύθυνση της μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά ομάδα, να γίνεται αυστηρός έλεγχος από τις Περιφέρειες για το εάν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα στη μεταφορά των μαθητών, να αυξηθούν τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών και τέλος, για όσους μαθητές αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία, είτε λόγω αναστολής λειτουργίας του σχολείου είτε λόγω σοβαρών προβλημάτων, με ευθύνη του υπουργείου να συνεχίζονται οι αναγκαίες δωρεάν επιστημονικές παρεμβάσεις. «Όσο τα ειδικά σχολεία στις “κόκκινες” περιοχές μένουν ανοιχτά, χωρίς να λαμβάνονται όλα τα παραπάνω μέτρα, τόσο οι κίνδυνοι θα μεγαλώνουν», καταλήγει η ΔΟΕ.

