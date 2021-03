Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τρομακτική αύξηση στο ιικό φορτίο “δείχνουν” τα λύματα

«Βράζει» κυριολεκτικά η Κρήτη με τριψήφια αύξηση στο ιικό φορτίο. Διψήφια αύξηση σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η περιοχή που «είδε» μείωση.

Αυξητικές τάσεις -σε κάποιες περιοχές της χώρας αγγίζουν και το 1.000%- παρατηρούνται στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περισσότερων περιοχών που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, την εβδομάδα από τις 8 έως τις 14 Μαρτίου 2021 παρατηρούνται αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Μαρτίου 2021. Αυτές οι αυξητικές τάσεις κυμαίνονται από +41% στη Λάρισα έως και +1.000% στα Χανιά. Οριακές κρίνονται οι μεταβολές που παρατηρούνται στην Πάτρα (+3%) και στον Βόλο (-7%), όπου η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα παραμένει ουσιαστικά σταθερή σε σχετικά υψηλά, όμως, επίπεδα.

Στην Περιφέρεια Αττικής, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε αύξηση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων κατά 87%, ενώ σχετική σταθεροποίηση είχε παρατηρηθεί, πάντα σε υψηλά επίπεδα, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Στη Θεσσαλονίκη, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε αύξηση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου κατά 74%, σε σχέση με την εβδομάδα 1-7/3/2021. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι μετρήσεις των τελευταίων ημερών (10-14/3/2021) καταδεικνύουν μία ελαφρά τάση αποκλιμάκωσης της αύξησης που παρατηρήθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Στα Χανιά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκε αύξηση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων κατά 1.000%. Σημειώνεται ότι το ιικό φορτίο στα λύματα των Χανίων, πριν την απότομη αύξηση του 15νθημέρου, ήταν χαμηλό.

Στο Ηράκλειο καταγράφηκε αύξηση σε ποσοστό 683%.

Στον Άγιο Νικόλαο, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε αύξηση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων κατά 695%, ενώ σταθεροποίηση, σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρατηρήθηκε στη συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην Πάτρα, την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται μία σταθεροποίηση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων, σε σχέση με την εβδομάδα 1-7/3/2021. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι μετρήσεις των τελευταίων ημερών (10-14/3/2021) καταδεικνύουν μία ελαφρά τάση αποκλιμάκωσης σε σχέχη με τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οι παραπάνω τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιϊκού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών. O ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρκεια 24 ωρών και τυπικών τιμών παραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο ανά ημέρα.

Μεταβολές της τάξης +/-30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Το μέσο ιικό φορτίο της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου και της Πάτρας, για την εβδομάδα 8-14 Μαρτίου 2021, έχει υπολογιστεί με βάση τις μετρήσεις που ελήφθησαν από 8 έως 12 Μαρτίου 2021 λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας. Τα αποτελέσματα της Περιφέρειας Αττικής και της Θεσσαλονίκης αντιστοιχούν σε μετρήσεις από 8 έως 14 Μαρτίου 2021.