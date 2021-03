Κοινωνία

Παράταση στις ειδικές άδειες οδήγησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρατείνεται η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης. Ποιες κατηγορίες αφορά η παράταση.

Παρατείνεται για δέκα μήνες η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, βαν ειδικής μίσθωσης 6 έως 9 θέσεων και οχήματα για μεταφορά ατόμων με αναπηρία), των οποίων η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο έντυπο είναι από 01.09.2020 έως και 30.06.2021, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η απόφαση λαμβάνεται προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατόχων ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχημάτων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με δεδομένη και την επιτακτική ανάγκη εξυπηρέτησης των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ιδίως αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.