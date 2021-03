Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Επίταξη για ιδιώτες γιατρούς αν δεν ενισχύσουν το ΕΣΥ (βίντεο)

«Βρισκόμαστε στη δυσκολότερη καμπή από την αρχή της πανδημίας», τόνισε ο Υπουργός Υγείας.

Τελεσίγραφο 48 ωρών έδωσε ο Υπουργός Υγείας σε ιδιώτες γιατρούς, προκειμένου να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό την επίταξη των υπηρεσιών τους.

Επαναλαμβάνοντας την έκκληση που είχε απευθύνει προ ημερών, από κοινού με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προς ιδιώτες γιατρούς (πνευμονολόγους, παθολόγους και γενικούς ιατρούς), ο κ. Κικίλιας τόνισε «Οι συμπολίτες μας σας χρειάζονται, η Ελλάδα σας χρειάζεται. Κι έτσι περιμένουμε τις επόμενες 48 ώρες, να κάνετε την προσφοράς σας πράξη αλληλεγγύης».

Σε διαφορετική περίπτωση, τόνισε, «κι αν τουλάχιστον 200 γιατροί των ως άνω ειδικοτήτων, δεν ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας, θα εισηγηθώ στον Πρωθυπουργό τη λήψη του μέτρου της επίταξης υπηρεσιών ιατρών των ανωτέρω ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.»

Νωρίτερα, επικαλούμενος το “μαύρο ρεκόρ” ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως «σήμερα επιβεβαιώνεται ότι βρισκόμαστε στη δυσκολότερη καμπή από την αρχή της πανδημίας», επισημαίνοντας πως πρόκειται για «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΣΥ».

Σημείωσε πως ο αριθμός των νοσηλευόμενων με COVID-19 έχει ανέλθει σε 4.648, χίλιοι παραπάνω από την περασμένη εβδομάδα.

«Το σχέδιο ανάγκης στην Αττική περνάει στην επόμενη φάση», εξήγησε και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ΕΣΥ με τη συνδρομή και ιδιωτικών νοσοκομείων. Στην Αττική σήμερα λειτουργούν 381 κλίνες ΜΕΘ-COVID και 2.961 απλές κλίνες. «Το χειρότερο σενάριο ακολούθησε η διασπορά της νόσου», είπε ο Υπουργός. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας συνδράμει και ο ιδιωτικός τομέας όπως σημείωσε, και παραχωρεί 550 κλίνες. Συνολικά οι κλίνες ΜΕΘ στην Αττική είναι 650. Επίσης το Νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” μετατρέπεται σε COVID, ενώ ενσωματώνεται στο ΕΣΥ και το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Παρ’ όλα αυτά, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε «αισιόδοξος ότι το τέλος της κρίσης είναι κοντά, γιατί η πορεία των εμβολιασμών είναι το “κλειδί” για αυτήν την εξέλιξη», επικαλούμενος την ανοσία όσων ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικίες και στις ευπαθείς ομάδες.