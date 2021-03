Κοινωνία

Παιδί βρέθηκε νεκρό σε βαρέλι

Το παιδί αγνοείτο και το αναζητούσε η οικογένεια του. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Ανείπωτη τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ένα αγοράκι ηλικίας 3 ετών εντοπίστηκε μέσα σε βαρέλι, χωρίς τις αισθήσεις του, στο χωριό Λιγόρτυνος. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του Χάρακα όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, ότι το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του για λίγα λεπτά.

Η οικογένεια άρχισε να το αναζητά και δυστυχώς πολύ σύντομα εντοπίστηκε σε υπόγειο χώρο, μέσα σε ένα κομμένο βαρέλι που περιείχε νερό.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία.

Πηγή: cretalive.gr