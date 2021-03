Life

“The 2night Show”: Ξεχωριστοί καλεσμένοι την Πέμπτη (εικόνες)

Αποκλειστικές συνεντεύξεις και αποκαλύψεις στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ποιους υποδέχεται απόψε.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Good Job Nicky, στην πρώτη του αποκλειστική τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής που μετρά ήδη εκατομμύρια προβολές στις ψηφιακές πλατφόρμες και έχει προκαλέσει πανικό με τα τραγούδια του, γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, εξηγεί γιατί έκρυβε από όλους την επιθυμία του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, ενώ αποκαλύπτει πως θέλει να είναι η συνέχεια του πατέρα του, ακολουθώντας ωστόσο τον δικό του δρόμο.

Πώς προέκυψε το ψευδώνυμο «Good Job Nicky» και γιατί δεν τραγουδάει ποτέ στα ελληνικά; Σκέφτεται να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό; Μεταξύ άλλων, περιγράφει τη δύσκολη εφηβεία που πέρασε αλλά και τη σχέση του με τους γονείς και τα αδέλφια του. Τέλος, ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής τη μεγάλη του επιτυχία, το τραγούδι «January 8th» και κλέβει, για ακόμη μία φορά, τις εντυπώσεις.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Ησαΐας Ματιάμπα που φέτος συμμετέχει στο λαμπερό σόου του ΑNT1 «Your Face Sounds Familiar - All Star». Μεταξύ άλλων, μιλάει για την υπέροχη οικογένεια που έχει δημιουργήσει, τον μονάκριβο γιο του Ηρακλή και τη σύζυγό του Βασιλική, η οποία παίζει και στο βιντεοκλίπ του νέου του τραγουδιού.

Πώς γνωρίστηκαν και πότε κατάλαβε ότι είναι η γυναίκα της ζωής του; Στη συνέχεια, αναφέρεται στον πολυαγαπημένο του πατέρα, που χάθηκε πρόωρα πριν προλάβει να γνωρίσει τον εγγονό του, αποκαλύπτει πόσο πολύ τον είχε επηρεάσει στην πορεία του, ενώ συγκινείται με τη θύμησή του. Τέλος, ερμηνεύει το νέο του τραγούδι «Μια Ανάσα Για Δύο».

Ο Γρηγόρης συναντά και τον Mister PR των νυχτερινών μαγαζιών, τον Νεκτάριο Σκαμνάκη. Ο Νεκτάριος μιλάει για την εμπειρία του στις δημόσιες σχέσεις, για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στο επάγγελμά του, για το πόσο έχει εκτεθεί από καλεσμένους με υπερβολικές απαιτήσεις και ύφος «καρδιναλίων», αλλά και για την απόρριψη που έχει δεχθεί από γνωστά πρόσωπα της ελληνικής σόου μπιζ.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο τραγουδιστής Γιάννης Χατζόπουλος, ο οποίος κάνει θραύση στο YouTube με το ταλέντο που έχει να μιμείται τις φωνές γνωστών Ελλήνων ερμηνευτών. Με ανεβασμένη διάθεση, τραγουδά ζωντανά στο στούντιο αγαπημένα του τραγούδια, αλλά και μιμείται τις φωνές των καλλιτεχνών που έχει ξεχωρίσει.

