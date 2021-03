Τεχνολογία - Επιστήμη

Digea: δεύτερη ψηφιακή μετάβαση στην κεντρική Μακεδονία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Θεσσαλονίκη και σε ακόμη αρκετές περιφερειακές ενότητες, οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν, εύκολα και χωρίς νέα δαπάνη, τους δέκτες τους.

Συνεχίζεται από την Παρασκευή σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία και Χαλκιδική, η δεύτερη ψηφιακή μετάβαση των τηλεοπτικών σταθμών.

Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί η εκπομπή των προγραμμάτων των ιδιωτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας σε High Definition, στο σύνολο των κέντρων εκπομπής που καλύπτουν την συγκεκριμένη περιοχή.

Με την μετάβαση αυτή, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα μεταφερθούν στις τελικές, διεθνώς κατοχυρωμένες, συχνότητες εκπομπής, βάσει του νέου Χάρτη Συχνοτήτων που έχει εκπονήσει η Πολιτεία. Ταυτόχρονα, απελευθερώνεται φάσμα για να αναπτυχθεί το 5G.

Για την μετάβαση αυτή δεν απαιτείται προμήθεια νέου εξοπλισμού από την πλευρά των τηλεθεατών και το μόνο που χρειάζεται είναι επανασυντονισμός των δεκτών, αποκωδικοποιητών ή τηλεοράσεων.

Η διαδικασία είναι απλή: στο μενού του τηλεκοντρόλ, επιλέγουμε «εγκατάσταση» ή «ρυθμίσεις», στην συνέχεια «αυτόματο συντονισμό» και μετά «ΟΚ».

Η ψηφιακή μετάβαση προχωρά σταδιακά ανά γεωγραφική περιοχή και αναμένεται να ολοκληρωθεί, για το σύνολο της χώρας, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.