Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Πόσες είναι οι νέες μολύνσεις που καταγράφηκαν ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θάνατοι ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα καταγράφηκαν και την Πέμπτη, μακραίνοντας κι άλλο την «μαύρη λίστα» των θυμάτων, μαζί με νέο ρεκόρ διασωληνωμένων ασθενών σε όλη την χώρα

Την Πέμπτη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3073 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.073 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 5 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική κλαταγράφηκαν 1524 νέες μολύνσεις, στην Θεσσαλονίκη 304 νέες μολύνσεις, ακόμη 123 μολύνσεις στην Αχαΐα και 110 στην Λάρισα.

Προβληματισμό προκαλούν και τα στοιχεία για τα χιλιάδες κρούσματα με μεταλλάξεις του κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκεθση του ΕΟΔΥ: