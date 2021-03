Κοινωνία

Κρήτη: Το μοιρολόι της γιαγιάς του Ζαχαρία (βίντεο)

Θρήνος και σπαραγμός στο χωριό Λιγόρτυνος και σε όλη την επικράτεια για το παιδάκι που τελικά δεν τα κατάφερε.

Από τη βάπτιση της μικρής της εγγονής, στο σπίτι της γύρισε η γιαγιά του Ζαχαρία, που κηδεύεται σήμερα στις 16:00.

Η μικρή αδελφή του 2 ετών Ζαχαρία βαπτίστηκε Νεκταρία, κατ’εξαίρεση το πρωί, βάσει του εθίμου που θέλει να μην υπάρχει αβάπτιστο μέλος της οικογένειας σε κηδεία μέλους της.

Ο μικρός αεροβαπτίστηκε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος, αφού είχε καταφέρει να παραμείνει για λίγες ώρες στη ζωή, μετά την περιπέτειά του που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η γιαγιά των παιδιών πήγε στο σπίτι της αργά το πρωί και υποβασταζόμενη φώναζε το μοιρολόι για τον εγγονό της, ενώ χάιδευε το κηδειόχαρτο έξω από το σπίτι.

«Αχ είναι το σπίτι του παππού του και το τοιχοκολήσανε καλέ μου

Στο στύλο του σπιτιού το παιδί μου είναι η ζωή μου

Και δεν θα ξανάρθει ο καλός μου

Με τίποτε, με τίποτε το φως μου…».

Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο της βάπτισης της μικρής Νεκταρίας, δήλωσε πως «είμαι συγκλονισμένος, προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου, είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό για όλους μας. Βιώνουμε μία τραγική κατάσταση με απόλυτο σεβασμό και σιωπή, η οποία πολλές φορές είναι εκκωφαντική»

Πηγή: cretapost.gr