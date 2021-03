Παράξενα

Ζούσε 17 χρόνια ως ανάπηρος λόγω λάθος διάγνωσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αφορμή για τη θεραπεία του και η λάθος διάγνωση που τον «κάρφωσε» όλη του τη ζωή στο κρεβάτι.

Επί 17 χρόνια ο Βολοντίμιρ ζούσε καθηλωμένος σε ένα κρεβάτι καθώς οι γιατροί που τον εξέτασαν πίστευαν πως πάσχει από εγκεφαλική παράλυση.

Μέχρι που μια μέρα η μητέρα του είδε στην τηλεόραση την ιστορία ενός κοριτσιού που παρουσίαζε ίδια συμπτώματα με τον γιο της και θεραπεύτηκε πλήρως.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κοπέλα έπασχε από δυστονία στρέψης.

Αμέσως αποφάσισε να ζητήσει από τους γιατρούς να ελέγξουν το ενδεχόμενο να έχει γίνει λάθος διάγνωση και δικαιώθηκε.

Ο Βολοντίμιρ ξεκίνησε αμέσως την σωστή πλέον αγωγή και τα αποτελέσματα ήταν άμεσα.

«Όταν πήγαμε στο σπίτι, πήρε ένα χάπι. Μετά από μία – δύο ώρες το παιδί μου σηκώθηκε όρθιο και σήκωσε τα χέρια του», είπε η μητέρα του.

Η βελτίωση του αγοριού είναι θεαματική, σύντομα θα υποβληθεί σε κάποιες επεμβάσεις για να μπορέσει να περπατήσει και έχει ήδη αρχίσει να κάνει όνειρα για τη ζωή.

«Θέλω να παντρευτώ… Μου αρέσει πολύ και το ποδόσφαιρο», λέει ο νεαρός.

Και στην περίπτωση του κοριτσιού που στάθηκε αφορμή να δοθεί στον Βολοντίμιρ μια νέα ευκαιρία στη ζωή, είχαν περάσει 17 χρόνια μέχρι διαγνωστεί πως έπασχε από αυτήν τη σπάνια ασθένεια.