Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Αυτός είναι ο 51χρονος που ξάφριζε πολίτες στην Αττική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην δημοσιότητα από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του. Πώς δρούσε.

Στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 51χρονου που κατηγορείται για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και συνελήφθη στις αρχές Μαρτίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας.

Πώς δρούσε

Ο 51χρονος συνελήφθη την 1η Μαρτίου στην Νέα Ιωνία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 2 εντάλματα σύλληψης και 3 καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες. Συνεργοί του συλληφθέντος τυγχάνουν δύο Έλληνες και αλλοδαπός, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 51χρονος από το 2018 είχε αναπτύξει την εγκληματική του δράση την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προβαίνοντας συστηματικά σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία, προσέγγιζε στον δρόμο ηλικιωμένα άτομα και προσποιούμενος τον Διευθυντή Τραπεζικού καταστήματος ή ότι ανήκει στο ευρύτερο συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον τους, τους εξαπατούσε και τους έπειθε να του παραδώσουν την τραπεζική τους κάρτα και τον αριθμό PIN. Κάποιες φορές τους επέστρεφε κάρτα άλλου ατόμου (προηγουμένου θύματος), αντί της δικής τους.

Στη συνέχεια, με την αφαιρεθείσα κάρτα προέβαινε σε αναλήψεις χρηματικών ποσών και σε αγορά προϊόντων. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, αγόραζε με τις αφαιρεθείσες κάρτες, από περίπτερα και μίνι μάρκετ, προπληρωμένες κάρτες, τις οποίες χρησιμοποιούσε για συμμετοχή σε παιχνίδια στοιχηματισμού.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν -76- περιπτώσεις απάτης, με τη συνολική ζημιά τον παθόντων να υπερβαίνει τις -175.000- ευρώ.

Στην κατοχή του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -13- κάρτες διαφόρων Τραπεζών και χρηματικό ποσό.