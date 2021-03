Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown με χαλάρωση μέτρων και δωρεάν τεστ για όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει στη μετακίνηση των πολιτών, ποια καταστήματα ανοίγουν. Τι θα ισχύσει για τους αρχαιολογικούς χώρους.

Τη χαλάρωση των μέτρων του lockdown ανακοίνωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, κάνοντας λόγο για μικρές "ανάσες ελευθερίας" που όλοι χρειαζόμαστε για να τηρήσουμε καλύτερα τα μέτρα.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε:

Επέκταση ωραρίου μετακίνησης έως τις 21:00 όλες τις μέρες, σε όλη την επικράτεια

Άνοιγμα αρχαιολογικών χώρων

Λειτουργία κομμωτηρίων με αυστηρούς κανόνες τήρησης πρωτοκόλλων

Διευκόλυνση ατομικής άσκησης με μέτρα προφύλαξης

Η αλλαγή στην απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά από αύριο Σάββατο σε όλη την επικράτεια. Επίσης, τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης νυχιών, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν από τη Δευτέρα.

Η παραπάνω χαλάρωση των μέτρων θα συνοδεύεται από μαζικά δωρεάν, άμεσα προσβάσιμα τεστ, από τα φαρμακεία. Θα γίνεται, συγκεκριμένα, ένα δωρεάν τεστ την εβδομάδα για κάθε πολίτη με τον ΑΜΚΑ του στο φαρμακείο της γειτονιάς του. Στόχος της κυβέρνησης είναι να φθάσει η χώρα τα 10.000.000 τεστ ανά εβδομάδα, από τα 300.000 τεστ ανά εβδομάδα που γίνονται τώρα. μΈτσι, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που θα εφαρμόσει την καθολική δωρεάν παροχή self-test σε όλους τους πολίτες.

«Οι αντοχές και τα κουράγια όλων λιγοστεύουν, η κόπωση όλων μπορεί να θολώνει κάπως την κρίση μας. Να πάρουμε δύναμη από αυτά που έχουμε καταφέρει. Εχουμε πάει καλύτερα από πολλές χώρες στον κόσμο και είμαστε η 26η χώρα στην ΕΕ σε κρούσματα» ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Σκέρτσος. Τόνισε δε ότι το τρίπτυχο των ατομικών μέτρων γίνεται ακόμα πιο σημαντικό: Πλένουμε χέρια, κρατάμε αποστάσεις, φοράμε μάσκα. Παράλληλα, ανέφερε ότι τον Απρίλιο θα εμβολιαστεί η ευπαθής ομάδα Α (60+) και το Μάιο η ευπαθείς ομάδα Β, οι ειδικές επαγγελματικές ομάδες και ο γενικός πληθυσμός.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του απηύθυνε ένα «ευχαριστώ» προς τους πολίτες για την ατομική, συλλογική και εθνική ευθύνη που επέδειξαν, αλλά και ένα μεγάλο, διαρκές «ευχαριστώ» στο υγειονομικό προσωπικό, τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους εδώ και ένα χρόνο.

Είναι πολύ σημαντικό να εργάζεσαι για να φεύγει ο φόβος από τις ζωές των ανθρώπων, και δη των πιο ευάλωτων, επισήμανε εξάλλου, και να πάρει τη θέση της η ελπίδα για τη ζωή, η ελευθερία, πρόσθεσε.

Από πλευράς του ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, έκανε γνωστό ότι επαναλειτουργούν τα πάρκα, μόνο με τα πόδια ή με ποδήλατο. Η τέλεση λειτουργίας θα γίνεται με ένα πιστό ανά 25 τ.μ. και όριο τους 20 πιστούς συγκεκριμένα για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την 25η Μαρτίου και τους δεύτερους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Τέλος, επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία για τους διαμένοντες σε παραθαλάσσιους δήμους, με μικρό σκάφος ή από την στεριά με κωδικό 6 στο 13033.

Επίσης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε τις περιοχές που παραμένουν και αυτές που εντάσσονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

Αναλυτικά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τον Απρίλιο:

Η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε πως «σήμερα, με τη μεγάλη διασπορά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άνοιγμα δραστηριοτήτων». Παραδέχθηκε, επίσης ότι «δεν έχουν αποδώσει όσο θα θέλαμε τα μέτρα στην Αττική». Όπως εξήγησε αυτο οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, με περισσότερους απο 5 εκατομμύρια κατοίκους αλλά και στην διασπορά των μεταλλάξεων Αναφερόμενη στα νοσοκομεία, είπε πως «πιέζονται πάρα πολύ» και γνωστοποίησε ότι την περασμένη εβδομάδα έγιναν πάνω από 450 εισαγωγές. Αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία του μαζικού εμβολιασμού, τονίζοντας πως: «Κανένας από όσους νοσηλεύονται στη ΜΕΘ στο Αττικόν δεν έχει εμβολιαστεί. Οκτώ υπερήλικες που είχαν κάνει εμβόλια νοσηλεύονται με ήπια εικόνα». Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη ότι μόλις το 51% του νοσηλευτικού προσωπικού έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Σε σχετική ερώτηση, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τον Covid-19, ο κ. Κοντοζαμάνης απάντησε ότι το ποσοστό των γιατρών που έχουν εμβολιασθεί φτάνει το 77%, αλλά την ίδια ανταπόκριση δεν έχει δείξει το νοσηλευτικό προσωπικό. Από πλευράς του ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε ότι στο επίκεντρο της διασποράς του ιού είναι οι άτυπες κοινωνικές συγκεντρώσεις όπου η μάσκα δεν χρησιμοποιείται και γι' αυτό συνέστησε περιορισμό των επαφών και πρότεινε οι συναντήσεις να γίνονται σε ανοιχτούς και καλά αεριζόμενους χώρους.