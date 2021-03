Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης: απογοητευτικό το ποσοστό εμβολιασμού σε νοσηλευτές

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη ότι μόλις το 51% του νοσηλευτικού προσωπικού έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Σε σχετική ερώτηση, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τον Covid-19, ο κ. Κοντοζαμάνης απάντησε ότι το ποσοστό των γιατρών που έχουν εμβολιασθεί φτάνει το 77%, αλλά την ίδια ανταπόκριση δεν έχει δείξει το νοσηλευτικό προσωπικό.

Γι αυτό και ο ίδιος κάλεσε το υγειονομικό προσωπικό να εμβολιασθεί και επισήμανε τη σημασία του εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας. "Ελπίζουμε τα νούμερα αυτά να αυξηθούν το επόμενο διάστημα" τόνισε.

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός αλλά είναι θέμα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. "Για τους υγειονομικούς δε είναι ηθική υποχρέωση" κατέληξε.

Τόνισε ότι ο εμβολιασμός, σε συνδυασμό με τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και την ατομική συμμόρφωση του καθενός, διασφαλίζει την υγεία του υγειονομικού προσωπικού. Εξήγησε επίσης ότι η χρήση δύο rapid test τεστ στο προσωπικό των δομών υγείας που δεν έχει εμβολιαστεί, είναι ένα μέτρο που θα δώσει την δυνατότητα ελέγχου τυχόν διασποράς του ιού στο χώρο εργασίας.

Το σύστημα έχει φτάσει στα όριά του

Το ΕΣΥ έχει αντέξει χάρις στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού, τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πρώτη μέρα της πανδημίας, και έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του συστήματος, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε υποδομές.

"Το ΕΣΥ στέκεται όρθιο, έχει φτάσει στα όριά του και συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες υγείας", ανέφερε ο κ. Κοντοζαμάνης. Πρόσθεσε ότι τις τελευταίες 25 ημέρες έχουν προστεθεί περισσότερες από 1000 κλίνες για την νοσηλεία ασθενών με covid-19, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τις Ένοπλες Δυνάμεις, και τις επόμενες μέρες θα προστεθούν ακόμα 500 κλίνες covid.

Αυτή τι στιγμή, πρόσθεσε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ενιαίο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Το σύστημα υγείας ενισχύεται συνεχώς - χαρακτηριστικά αναφέρθηκε πως στην Αττική κατά τις αρχές Φεβρουαρίου υπήρχαν 229 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ covid, ενώ σήμερα είναι 387. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το σύστημα με προσωπικό και υποδομές, είπεο αναπληρωτής υπουργός, ωστόσο "το σύστημα έχει φτάσει στα όριά του, και πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε κάθε περίπτωση, όσα μέτρα και να ληφθούν, εάν δεν υπάρξει η ατομική ευθύνη και η συμμόρφωση στα μέτρα και τις υποδείξεις της Πολιτείας, τότε δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε την πανδημία".