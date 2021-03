Κοινωνία

Lockdown: Οδηγοί ταξί άφησαν το τιμόνι και έγιναν αγρότες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταξιτζήδες που σήκωσαν χειρόφρενο λόγω της πανδημίας κι έπιασαν δουλειά στα χωράφια μιλούν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.