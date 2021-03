Κοινωνία

Lockdown – κομμωτήρια: ανατροπή με τις μετακινήσεις

Οι διευκρινίσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και για τα κέντρα περιποίησης άκρων.

Μεταξύ των στοχευμένων μέτρων χαλάρωσης που ανακοινώθηκαν από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, είναι και η επαναλειτουργία από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, των κομμωτηρίων και των κέντρων περιποίησης άκρων.

Για να μπορέσει κάποιος να μετακινηθεί προς αυτούς τους χώρους απαιτείται να αποστείλει το sms στο 13033.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, θα επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις κατόπιν ραντεβού με βεβαίωση τύπου Β ή αποστολή sms στο 13033 με την επιλογή 6.