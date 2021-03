Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Προειδοποίηση για τσουνάμι, μετά το “χτύπημα” του Εγκέλαδου.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα κοντά στην βορειοανατολική ακτή της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), μετά τον οποίο εκδόθηκε προειδοποίηση για πρόκληση τσουνάμι με κύματα ύψους περίπου ενός μέτρου.

Αυτή ήρθη περίπου μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για την πρόκληση τραυματισμών ή ζημιών.

Ο σεισμός, ο οποίος έγινε επίσης αισθητός στο Τόκιο, σημειώθηκε ανοιχτά του νομού Μιγιάγκι, γύρω στις 18:26 τοπική ώρα (11:26 ώρα Ελλάδος) στον Ειρηνικό Ωκεανό και υπολογίζεται ότι είχε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την JMA.

Καμία ζημιά δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής στην περιοχή του νομού Μιγιάγκι και οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εξετάζουν την κατάσταση των πυρηνικών σταθμών στην ζώνη αυτή, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η Tokyo Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν εντόπισε προβλήματα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα Νταϊίτσι. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι προβλήματα δεν διαπιστώθηκαν ούτε στον κοντινό του σταθμό Νταΐνι.

Επίσης προβλήματα δεν εντοπίστηκαν ούτε στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Οναγκάουα της Tohoku Electric Power Co, αναφέρει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για την πυρηνική ενέργεια σε ανακοίνωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάποιες περιοχές του νομού Μιγιάγκι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Tohoku Electric Power Network.

Ο ισχυρός αυτός σεισμός σημειώθηκε ενώ πριν από μέρες η Ιαπωνία τίμησε τα θύματα της τριπλής καταστροφής που σημειώθηκε την 11η Μαρτίου του 2011 στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας από σεισμό 9 Ρίχτερ, του οποίου ακολούθησε ένα γιγάντιο και φονικό τσουνάμι, από το οποίο προκλήθηκε το πυρηνικό δυστύχημα της Φουκουσίμα.

Τον περασμένο μήνα στην ίδια περιοχή, την Τοχόκου, στην οποία ανήκουν κυρίως οι νομοί της Φουκουσίμα και του Μιγιάγκι, είχε και πάλι σημειωθεί υποθαλάσσιος σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών, από τον οποίο δεν είχε προκληθεί τσουνάμι. Περίπου εκατό άνθρωποι είχαν τραυματιστεί καθώς οι υλικές ζημιές που είχε προκαλέσει ήταν περιορισμένες.

Καθώς βρίσκεται στο σημείο που ενώνονται τεκτονικές πλάκες, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά σεισμούς. Ωστόσο η χώρα έχει αυστηρές κατασκευαστικές προδιαγραφές ώστε τα κτήρια της να μπορούν να αντέξουν σε ισχυρούς σεισμούς.

