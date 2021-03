Υγεία - Περιβάλλον

Πατούλης: Στην επιστράτευση απαντάμε με συστράτευση

Όλοι μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τη μάχη για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

"Στην επιστράτευση εμείς απαντάμε με συστράτευση" αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, σημειώνοντας ότι "δεν είναι η ώρα για οξύτητες, κριτική και εσωστρέφεια. Είναι η ώρα για συσπείρωση, ενάντια στον κοινό εχθρό".

Ο κ. Πατούλης προσθέτει ότι "ενωμένο το ιατρικό σώμα θα δώσει τη μάχη ενάντια στην πανδημία. Την κρίσιμη αυτή ώρα που η χώρα μας δίνει τη μάχη ενάντια στην πανδημία και εκατοντάδες συνάνθρωποί μας αγωνίζονται για τη ζωή τους, οφείλουμε να δείξουμε ομοψυχία και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στον φονικό ιό. Στην επιστράτευση εμείς απαντάμε με συστράτευση. Μας χρειάζονται οι συνάνθρωποί μας, οι ασθενείς και η πατρίδα".

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρει ότι "δεν είναι η ώρα για οξύτητες, κριτική και εσωστρέφεια. Είναι η ώρα για συσπείρωση, ενάντια στον κοινό εχθρό. Ο απολογισμός και η απόδοση ευθυνών ανήκουν στην επόμενη ημέρα. Τώρα όλοι μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τη μάχη για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές".

Η δήλωση του κ. Πατούλη έρχεται σε συνέχεια της άκαρπης συνάντησης του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, με τους Ιατρικούς Συλλόγους.