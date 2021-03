Παράξενα

Το γήπεδο στην Κορώνη που είναι… δίπλα στο κύμα (βίντεο)

Οι ποδοσφαιριστές της τοπικής ομάδας εξηγούν στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 πως όταν έχει κακοκαιρία, το νερό μπαίνει μέσα στο γήπεδο.