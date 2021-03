Πολιτική

Γάλλος πρέσβης στον ΑΝΤ1: θα κρίνουμε την Τουρκία από τις πράξεις της (βίντεο)

Ο Γάλλος Πρέσβης στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονάβ μίλησε για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για την διαδικτυακή έκθεση «Για την Ελλάδα από αγάπη».

Λογοτεχνικές συλλογές, μουσικά και θεατρικά έργα, ιστορικές αναμνήσεις μαχών, αλλά και βίντεο γύρω από την Επανάσταση του 1821, αποτυπώνουν το φιλελληνικό ρεύμα, όπως αυτό επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Γάλλος Πρέσβης στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονάβ μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις με την υπογραφή του γαλλικού ινστιτούτου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας.

"Είμαστε όλοι Φιλέλληνες και εγώ είμαι Φιλέλληνας και γνωρίζουμε καλά το χρέος που έχουμε απέναντι στην Ελλάδα, τόσο στην αρχαία όσο και στη σύγχρονη Ελλάδα. Aυτή η όμορφη διαδικτυακή έκθεση «Για την Ελλάδα από αγάπη» μας υπενθυμίζει το συγκλονιστικό φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη και τις ηγετικές φιγούρες του αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία", τονίζει ο Πατρίκ Μεζοναβ.

Η εικονική έκθεση στα ελληνικά και στα γαλλικά αποτελεί το επισφράγισμα της διαχρονικής φιλίας μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, που δεν παύει να εξελίσσεται.

"Αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε εμείς οι Γάλλοι, με τη συμπλήρωση διακοσίων ετών, είναι η δύναμη και οι στενές σχέσεις μεταξύ Γάλλων και Ελλήνων και όχι μόνο μεταξύ των λαών αλλά και των κυβερνήσεων. Εδώ και διακόσια χρόνια, η Γαλλία ήταν πάντα σύμμαχος της Ελλάδας σε όλη την ιστορική διαδρομή της χώρας ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές", προσθέτει ο κ. Μεζοναβ

Ο Γάλλος Πρέσβης στην Αθήνα αναφέρθηκε και στην επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας: "Θα την κρίνουμε από τις πράξεις της, οι συνομιλίες δεν αρκούν, πρέπει η Τουρκία να αποδείξει ότι επιθυμεί να χτίσει μια σχέση με την Ευρώπη βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο και αυτό είναι που έχει σημασία".