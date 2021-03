Οικονομία

Στον ορίζοντα της καινοτομίας η Protergia

Συμμετοχή της εταιρείας σε διεθνείς πρωτοβουλίες για νέες ενεργειακές υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, με σταθερή προτεραιότητα την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, βρίσκεται κοντά στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, επιλέγοντας στρατηγικά να συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες που επεξεργάζονται νέες ενεργειακές υπηρεσίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στον τελευταίο κύκλο της πρωτοβουλίας «HORIZON 2020», που αποτέλεσε το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία τα τελευταία επτά χρόνια, η εταιρεία συμμετέχει σε 4 νέα έργα:

OneNet : για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς υπηρεσιών δικτύου, με δίκαιες, διαφανείς και ανοιχτές συνθήκες για τον τελικό καταναλωτή

: για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς υπηρεσιών δικτύου, με δίκαιες, διαφανείς και ανοιχτές συνθήκες για τον τελικό καταναλωτή TwinERGY : για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εργαλειοθήκης για τους καταναλωτές, μέσω ελκυστικών και εύκολων στη χρήση εφαρμογών

: για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εργαλειοθήκης για τους καταναλωτές, μέσω ελκυστικών και εύκολων στη χρήση εφαρμογών Beyond : για τη δημιουργία μιας πλατφόρμα διαχείρισης προηγμένης τεχνολογίας (AI) με σκοπό την παροχή καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών στον κτηριακό τομέα

: για τη δημιουργία μιας πλατφόρμα διαχείρισης προηγμένης τεχνολογίας (AI) με σκοπό την παροχή καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών στον κτηριακό τομέα Accept: για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εργαλειοθήκης για τις ενεργειακές κοινότητες.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μπορέσει η Εταιρεία να μεταφέρει την γνώση και την εμπειρία που αποκτά μέσα από την συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά έργα, στην προμήθεια καινοτόμων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Συμπληρωματικά στα νέα έργα, η Protergia συμμετέχει ήδη και σε επιπλέον 3 projects στο πλαίσιο του «HORIZON 2020»:

UtilitEE: που παρέχει ένα σύνολο οδηγιών αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς με γνώμονα τον τελικό καταναλωτή

που παρέχει ένα σύνολο οδηγιών αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς με γνώμονα τον τελικό καταναλωτή Holisder: για τη μείωση του ενεργειακού κόστους (~ 45%) των καταναλωτών και τη σταθεροποίηση των δικτύων ενέργειας

για τη μείωση του ενεργειακού κόστους (~ 45%) των καταναλωτών και τη σταθεροποίηση των δικτύων ενέργειας INTERRFACE: το οποίο έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση μίας διαλειτουργικής πανευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής υπηρεσιών δικτύου

Η δομή της συμμετοχής περιλαμβάνει κοινοπραξίες υψηλού επιπέδου, με τη συμβολή ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εγνωσμένου κύρους, Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς, Χρηματιστηρίων Ενέργειας, εταιρειών έρευνας και πληροφορικής, αλλά και νέων και υποσχόμενων start-up επιχειρήσεων.

Τόσο το πρόγραμμα «HORIZON 2020» όσο και το νέο πρόγραμμα «Horizon Europe» της επόμενης επταετίας, στοχεύουν στην στρατηγική επένδυση σε νέες τεχνολογίες και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η εξάντληση ενεργειακών πόρων ή η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».