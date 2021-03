Παράξενα

Τουρκία: διαμαρτυρία με γλάστρες για την προστασία των γυναικών από τη βία (βίντεο)

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις εντός και εκτός τουρκικών συνόρων για την απόσυρση της Τουρκίας από τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των γυναικών από τη βία.

Πετώντας γλάστρες από τα μπαλκόνια τους διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης για την απόσυρση της Τουρκίας από τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των γυναικών από τη βία.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι αποσύρεται η χώρα, αναφέροντας ότι η Τουρκία έχει νόμους που προστατεύουν τις γυναίκες και δεν χρειάζονται οι εξωτερικοί.

Οι ΗΠΑ , αλλά και οι χώρες της Ευρώπης, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την απόσυρση της Τουρκίας από τη διεθνή σύμβαση, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, καθώς την περασμένη εβδομάδα είχα ασκήσει σφοδρή κριτική για την απόφαση της απαγόρευσης του φιλοκουρδικού κόμματος από τον Ερντογάν.

Η απόφαση της Άγκυρας προκάλεσε αντιδράσεις και στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν διαδηλώσεις, μόλις λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία στο επίκεντρό της.