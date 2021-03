Πολιτική

Τσίπρας: Επίταξη ιδιωτών γιατρών στο “και πέντε” και χωρίς σχέδιο

Επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσκεψή του στον «Ερυθρό Σταυρό».

Για «εικόνα κατάστασης πολέμου» στα νοσοκομεία της Αττικής και για κυβέρνηση «χωρίς σχέδιο», μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε το ερώτημα: «Τι άλλο πρέπει να γίνει ώστε η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών και να επιτάξει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια;». Ρώτησε γιατί έναν χρόνο τώρα η κυβέρνηση δεν προσέλαβε γιατρούς με τις συγκεκριμένες ειδικότητες και τώρα «τρέχει» να επιτάξει 200 γιατρούς, προσθέτοντας ότι ανακοίνωσε επίταξη ιδιωτών γιατρών στο «και πέντε» και «χωρίς σχέδιο». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει covid free τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια επιλέγοντας να μη συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα στον χώρο της Υγείας και πως «όταν κάποιες μικρές μονάδες επιτάσσονται, επιτάσσονται με διπλάσιο νοσήλιο κάνοντας δώρο -ουσιαστικά- στην ιδιωτική πρωτοβουλία».

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «η εικόνα, σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, είναι εικόνα κατάστασης πολέμου. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δίνει με αυταπάρνηση, πάνω από τις δυνάμεις της, τις υπηρεσίες στον άνθρωπο, όμως η συσσώρευση ασθενών που έχουν ανάγκη να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ και η έλλειψη κλινών δημιουργεί μια κατάσταση πολέμου».

Ανέφερε ότι στα νοσοκομεία της Αττικής είναι πάνω από 100 οι ασθενείς που είναι πρόχειρα διασωληνωμένοι σε κλινικές Covid και δεν βρίσκουν κλίνη σε ΜΕΘ, «διότι δεν επαρκεί ο αριθμός και την ίδια στιγμή μεγάλα νοσοκομεία, το ένα μετά το άλλο, όπως ο Ερυθρός, μετατρέπονται αποκλειστικά σε νοσοκομεία για κορονοϊό, με αποτέλεσμα όλες οι υπόλοιπες παθήσεις και ασθένειες να μη μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως θα έπρεπε». Σημείωσε πως είναι ενδεικτικό ότι από τους 120-130 ασθενείς που κάθε φορά είναι στη λίστα αναμονής στο ΕΚΑΒ για να βρουν ΜΕΘ, ένα μεγάλο ποσοστό είναι non Covid περιστατικά. «Η εικόνα είναι πως τα νοσοκομεία μας βρίσκονται, δυστυχώς, πάνω από τον κόκκινο συναγερμό, είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και αν δεν καταρρέουν έχει να κάνει με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών», τόνισε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμανε πως «το κρίσιμο ερώτημα είναι τι άλλο πρέπει να γίνει, προκειμένου η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να ενισχύσει το ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών και να επιτάξει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια». Την επέκρινε ότι «ανακοίνωσε στο "και πέντε" την επίταξη ιδιωτών γιατρών και πάλι όμως χωρίς σχέδιο, χωρίς σχέδιο για το αν υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες, πού και πώς θα καλύψει τις πραγματικές ανάγκες». Όπως υπογράμμισε, «το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτοί οι 200 γιατροί που προσπαθούν τώρα να επιτάξουν, δεν μπορούσαν όλο αυτό το διάστημα -ένας χρόνος έχει περάσει- να γίνουν προσλήψεις στις συγκεκριμένες ειδικότητες, παρά τρέχουν τώρα χωρίς σχέδιο να επιτάξουν 200 γιατρούς;». «Προφανώς και όλοι θα πρέπει να συνδράμουν γιατί όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολέμου όλοι πρέπει να δείξουν αλληλεγγύη και να προτάξουν τον όρκο στον Ιπποκράτη, την ανάγκη να σωθεί η ανθρώπινη ζωή. Αλλά φοβάμαι ότι χωρίς σχέδιο βρισκόμαστε διαρκώς στο ίδιο σημείο», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι δεν μπορεί να καταλάβει «για ποιο λόγο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι Covid free». «Δίπλα μας, εδώ, είναι το Ερρίκος Ντυνάν, ένα μεγάλο νοσοκομείο που θα μπορούσε να περιθάλψει Covid περιστατικά με πολλές κλίνες σε ΜΕΘ, η κυβέρνηση όμως επιλέγει να μη συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα στον χώρο της Υγείας και όταν κάποιες μικρές μονάδες επιτάσσονται, επιτάσσονται με διπλάσιο νοσήλιο, κάνοντας δώρο -ουσιαστικά- στην ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι αναγκάζοντάς τη να βάλει πλάτη σ' αυτήν την κρίσιμη στιγμή», ανέφερε.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «σε μια δύσκολη στιγμή όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη, είτε αφορά ιδιώτες κλινικάρχες είτε ιδιώτες γιατρούς, και η κυβέρνηση οφείλει να έχει σχέδιο και να ενισχύσει έστω και στο "και πέντε" το ΕΣΥ».

Τις συγκεντρώσεις «στις οποίες καλούσε κόσμο ο κ. Τσίπρας» με τους διασωληνωμένος στα νοσοκομεία συνέδεσε η Νέα Δημοκρατία απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα σε σχόλιο-απάντηση για τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα, η ΝΔ αναφέρει «από τους νεοαγανακτισμένους και τις συγκεντρώσεις στις οποίες καλούσε ο κ. Τσίπρας αναλαμβάνοντας το ρίσκο, ως τους διασωληνωμένους, ένας μήνας δρόμος».