Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η αϋπνία αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης

Νέα διεθνής επιστημονική μελέτη σε υγειονομικούς.

Η αϋπνία, ο διαταραγμένος ύπνος και η υπερκόπωση συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο όχι μόνο να μολυνθεί κανείς από τον κορονοϊό, αλλά επίσης να νοσήσει πιο σοβαρά και να δυσκολευθεί περισσότερο να αναρρώσει, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη σε υγειονομικούς. Υπολογίστηκε ότι κάθε πρόσθετη ώρα βραδινού ύπνου σχετίζεται με κατά 12% μικρότερη πιθανότητα να κολλήσει κάποιος κορονοϊό.

Ο ανεπαρκής και διαταραγμένος ύπνος, καθώς και η υπερκόπωση μέσα στη μέρα έχουν στο παρελθόν συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο διαφόρων ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων, μεταξύ των οποίων η γρίπη και τα κρυολογήματα, ενώ η νέα έρευνα δείχνει ότι κάτι ανάλογο φαίνεται να συμβαίνει και στην περίπτωση του κορονοϊού.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια κλινικής ιατρικής Σάρα Σάιντελμαν του Ιατρικού Κολλεγίου του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό "BMJ Nutrition Prevention & Health", ανέλυσαν στοιχεία για 2.884 υγειονομικούς έξι χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία, ΗΠΑ), από τους οποίους οι 568 είχαν νοσήσει από Covid-19.

Η μέση διάρκεια ύπνου των συμμετεχόντων ήταν περίπου 6,5 ώρες. Ο ένας στους τέσσερις (24%) που είχε κολλήσει κορονοϊό, ανέφερε προηγούμενες δυσκολίες ύπνου, έναντι ενός στους πέντε (21%) από όσους δεν είχαν αρρωστήσει. Ό ένας στους 20 με Covid-19 (5%) ανέφερε τρία ή περισσότερα προβλήματα ύπνου πριν αρρωστήσει (δυσκολία να κοιμηθεί, να μείνει κοιμισμένος, χρήση υπνωτικών τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα κ.α.), έναντι μικρότερου ποσοστού 3% μεταξύ όσων δεν είχαν περάσει Covid-19.

Σε σχέση με όσους κοιμούνταν καλά, εκείνοι με πολλά προβλήματα ύπνου είχαν 88% μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης από τον κορονοϊό. Επιπλέον, ένα μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ όσων πέρασαν Covid-19, ανέφεραν προηγούμενη υπερκόπωση (5,5%), έναντι όσων δεν αρρώστησαν (3%).

Σε σχέση με όσους ποτέ δεν ένιωθαν υπερκόπωση, εκείνοι που την ένιωθαν καθημερινά, είχαν υπερδιπλάσια πιθανότητα λοίμωξης Covid-19. Επίσης οι τελευταίοι είχαν τριπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και η περίοδος ανάρρωσης τους να είναι μακρά. Όλα τα ανωτέρω ευρήματα ήταν άσχετα με το πόσο συχνά ένας υγειονομικός εκτίθετο στην Covid-19 στη δουλειά του.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο βιολογικός μηχανισμός που συνδέει την Covid-19 με τις διαταραχές του ύπνου και την υπερκόπωση, παραμένει ασαφής, όμως πιθανώς οφείλεται στο ότι η έλλειψη ύπνου τα βράδια και η κούραση τη μέρα επιδρούν αρνητικά στο ανοσοποιητικό σύστημα.