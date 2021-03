Πολιτική

25η Μαρτίου: οι υψηλοί προσκεκλημένοι και όλες οι εκδηλώσεις

To διήμερο Πρόγραμμα Επετειακών Εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με την παρουσία υψηλών προσκεκλημένων από τις χώρες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα για την Ανεξαρτησία (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία).

Ο εορτασμός θα γίνει με τη μεγαλοπρέπεια που απαιτούν οι περιστάσεις, τηρώντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το διήμερο των εκδηλώσεων, 24 και 25 Μαρτίου, θα κορυφωθεί με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση το πρωί της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα.

Ο κορυφαίος συμβολισμός της επετείου των δύο αιώνων από την Επανάσταση του 1821 συνυπάρχει με την εικόνα της Ελλάδας του 2021. Είναι η γιορτή μιας σύγχρονης Δημοκρατίας, με παγκόσμιο κύρος και ισχυρές συμμαχίες, που είναι περήφανη για την ιστορία της. Η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες που κατά καιρούς αντιμετώπισε, μπαίνει στον τρίτο αιώνα της ζωής της με αισιοδοξία και δυναμισμό.

«Όποτε είμαστε ενωμένοι μεγαλουργούμε, όποτε διχαζόμαστε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα. Και πιστεύω ότι τώρα περισσότερο παρά ποτέ -καθώς η χώρα βγαίνει και από την περιπέτεια της πανδημίας- είναι υποχρέωσή μας και υποχρέωση δική μου ως Πρωθυπουργός της χώρας να διαφυλάξω την ενότητα του ελληνισμού» δήλωσε ενόψει του εορτασμού ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης (την Δευτέρα) με τους εκπροσώπους των ελληνικών κοινοτήτων της Λατινικής Αμερικής.

«Καθώς η Ελλάδα μπαίνει στον τρίτο αιώνα ζωής της ως ελεύθερο κράτος, είναι μια χώρα που αλλάζει. Είναι μια χώρα πολύ πιο αισιόδοξη, με πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση που μπορεί να κοιτάξει το παρελθόν της με ειλικρίνεια, να μάθει από τα λάθη της αλλά να σταθεί και με υπερηφάνεια στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες της», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Παρά τους περιορισμούς που συνεπάγεται η πανδημία, το μήνυμα του εορτασμού θα ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη χάρη στο μεγάλο ενδιαφέρον που ήδη καταγράφεται από ξένα μέσα ενημέρωσης αλλά και στην παρουσία υψηλών προσκεκλημένων που θα τιμήσουν τη χώρα μας.

Λίγο μετά 18.20 το απόγευμα της Τετάρτης, 24 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη θα υποδεχθεί στο νέο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τους προσκεκλημένους από το εξωτερικό.

Οι παριστάμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ένα σύντομο καλωσόρισμα από τον Πρωθυπουργό και μια παρουσίαση για το νέο κτίριο και τα εκθέματα της Πινακοθήκης από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη (το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε το έργο της ανακαίνισης και της επέκτασης του κτιρίου) και τη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα. Θα ακολουθήσει ξενάγηση με έμφαση σε πίνακες ζωγραφικής που έχουν ως θέμα την Επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο ειδικού εκθεσιακού αφιερώματος.

Ευρύτερα, η νέα Πινακοθήκη αναδεικνύει την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής τέχνης, αλλά και τις προσλαμβάνουσες των ελλήνων καλλιτεχνών στις δημιουργικές τους αναζητήσεις κατά τα 200 χρόνια που ακολούθησαν την Επανάσταση. Το καινούργιο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης αναμένεται να εγκαινιαστεί και να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό αργότερα, πιθανόν τον Ιούνιο, όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα θα επιτρέπουν την παρουσία κόσμου.

Στις 20.30 το βράδυ της 24ης Μαρτίου είναι προγραμματισμένο το επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο όπου αναμένονται προσφώνηση και αντιφωνήσεις από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους υψηλούς προσκεκλημένους.

Το πρωί της 25ης Μαρτίου σειρά έχει η Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον Άγνωστο Στρατιώτη, η ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και των τιμώμενων χωρών και η επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος. Στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι θα λάβουν τις θέσεις τους στις εξέδρες για τη στρατιωτική παρέλαση.

Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η διάταξη των καθισμάτων θα ακολουθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ο αριθμός των μελών της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας που θα λάβουν θέση στις εξέδρες θα είναι περιορισμένος. Όλοι οι συμμετέχοντες στην παρέλαση θα έχουν εκ των προτέρων υποβληθεί σε διαγνωστικό test για τον κορονοϊό.

Εκφωνητές της παρέλασης θα είναι ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και η Αρχισμηνίας Σοφία Κορμά.

Η εικόνα που θα μεταδοθεί από το Σύνταγμα στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο θα είναι αντάξια της επετείου των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, παρουσιάζοντας παράλληλα την εικόνα της σημερινής Ελλάδας. Η μετάδοση της παρέλασης θα αναδεικνύει το αττικό τοπίο, τη σύγχρονη πόλη και τα μνημεία της Αθήνας: Από τον Πειραιά και το Φάληρο, ως το Καλλιμάρμαρο, την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν πεζοπόρα, μηχανοκίνητα και αεροπορικά τμήματα που εκπροσωπούν το σύνολο των ένοπλων δυνάμεων, όπως και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Λόγω της ιστορικότητας της φετινής επετείου ορισμένοι ουλαμοί θα έχουν παραδοσιακές ενδυμασίες από κάθε περιοχή της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, ενώ θα παρελαύνουν επίσης ιστορικά κειμήλια με παραπομπές στον επαναστατικό αγώνα.

Για πρώτη φορά θα λάβουν μέρος στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου τμήματα από συμμαχικές χώρες. Μαζί με τα ελληνικά αεροπλάνα θα διέλθουν σχηματισμοί αμερικανικών F-16 και Rafale της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Τετάρτη 24 Μαρτίου

11.45: Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.

14.00: Άφιξη του Πρωθυπουργού της Ρωσικής Ομοσπονδίας Mikhail Mishustin στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τιμητικό άγημα, υποδοχή από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

14.30: Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας Mikhail Mishustin στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.

17.35: Άφιξη του Πρίγκιπα της Ουαλίας και της Δούκισσας της Κορνουάλης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τιμητικό άγημα, υποδοχή από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

18.15: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη θα υποδεχθούν τους προσκεκλημένους στο νέο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Θα ακολουθήσουν σύντομες ομιλίες από τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα. Θα παρευρίσκονται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον κ. Παύλο Κοτσώνη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άντρη Αναστασιάδη, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης, ο Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας Mikhail Mishustin, ο Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας Patrick Maisonnave, η Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Kate Smith, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη με τον σύζυγό της κ. Θεόδωρο Αγγελόπουλο και ο Πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Jean-Luc Martinez.

Από την πλευρά του Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι επίσης παρόντες ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου.

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει ξενάγηση των προσκεκλημένων στην Πινακοθήκη, τμηματικά και με τήρηση των υγειονομικών κανόνων για την καταπολέμηση της πανδημίας.

19.05: Άφιξη της Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας Florence Parly στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

20.30: Επίσημο Δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Προσφώνηση από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και αντιφωνήσεις των προσκεκλημένων.

Πέμπτη, 25 Μαρτίου

08.00: Τελετή έπαρσης της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Τον εθνικό ύμνο θα ψάλλει η διεθνούς φήμης σοπράνο Αναστασία Ζαννή.

08.30: Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.



09.20: Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ανάκρουση Εθνικών Ύμνων, επιθεώρηση τιμητικού αγήματος.

10.00: Έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης.

11.30: Αναχώρηση του Πρωθυπουργού της Ρωσικής Ομοσπονδίας Mikhail Mishustin από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τη Θεσσαλονίκη.

12.15: Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο στο Μέγαρο Μαξίμου.

14.45: Αναχώρηση του Πρίγκιπα της Ουαλίας και της Δούκισσας της Κορνουάλης από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

15.30: Αναχώρηση της Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας Florence Parly από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Παρασκευή 26 Μαρτίου

20.30: Αναχώρηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και της συζύγου του Άντρης Αναστασιάδη από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».