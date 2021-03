Αθλητικά

Πέθανε χρυσός Ολυμπιονίκης του τζούντο

Μυστήριο γύρω απο τα αίτια θανάτου του σπουδαίου αθλητή

Ο Ιάπωνας τζούντοκα Τοσιχίκο Κόγκα, δις Ολυμπιονίκης, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία μόλις 53 ετών, δήλωσε ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός NHK.

Η αιτία θανάτου ήταν άγνωστη, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Κόγκα είχε υποβληθεί πέρυσι σε χημειοθεραπείες.

Ο Κόγκα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992, ενώ στην Ατλάντα το 1996 φόρεσε στο στήθος το ασημένιο μετάλλιο.