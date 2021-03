Κοινωνία

Κεραμέως: ποια σχολεία θα ανοίξουν πρώτα

Τι είπε για το ενδεχόμενο να γίνουν μαθήματα μέσα στις διακοπές του Πάσχα, τις προαγωγικές εξετάσεις και την παράταση του σχολικού έτους.

Την ιδιαίτερη μέριμνα που υπάρχει για την επανέναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας στα Γυμνάσια και τα Λύκεια καθώς έχουν εξετάσεις και έχουν μείνει κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επεσήμανε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Παιδείας, ανέφερε ότι για το ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων γίνονται τακτικότατες συζητήσεις με τους ειδικούς που μελετούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, η επιθυμία είναι να ανοίξουν το συντομότερο, ωστόσο δεν προσδιόρισε ημερομηνία για επιστροφή των μαθητών στα σχολεία.

Σχετικά με τις προαγωγικές εξετάσεις ανέφερε ότι όλα είναι στο τραπέζι και πως οι αποφάσεις για το εάν θα διεξαχθούν θα ληφθούν όταν διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα για το διάστημα που τα σχολεία θα είναι ανοιχτά.

Η κ. Κεραμέως τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πως δεν υπάρχει σκέψη για μαθήματα μέσα στο Πάσχα, είναι υπό συζήτηση μια μικρή παράταση του σχολικού έτους εντός του Ιουνίου, ενώ οι Πανελλαδικές δρομολογούνται για να γίνουν κανονικά τον Ιούνιο.