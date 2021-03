Κοινωνία

Η γαλλική φρεγάτα Languedoc στον Πειραιά (βίντεο)

Το υπερσύγχρονο σκάφος κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή τον εορτασμό της 200ής επετείου από την Ελληνική Επανάσταση.

Η φρεγάτα Languedoc ανήκει στην κατηγορία των FREMM (φρεγάτες πολλαπλών αποστολών), των γαλλικών φρεγατών τελευταίας γενιάς. Πρόκειται για υπερσύγχρονα σκάφη υψηλών επιδόσεων σε ποικίλους τομείς (αντιμετώπιση ανθυποβρυχιακών, εναέριων και χερσαίων απειλών, ηλεκτρονικός πόλεμος, δυνατότητα χτυπημάτων στην ενδοχώρα κ.λπ.). Διαθέτει πλήρωμα αποτελούμενο από σχεδόν 150 ναυτικούς, ενώ η βάση της βρίσκεται στην Τουλόν, την οποία και εγκατέλειψε προ μηνός.

Στις 26 Φεβρουαρίου, μετά το πέρας της περιόδου επιχειρησιακής αναβάθμισης, το πλήρωμα της φρεγάτας Languedoc αναπτύσσεται στη Μεσόγειο θάλασσα και ξεκινά την αποστολή του στην πολυμερή άσκηση ανθυποβρυχιακού πολέμου του ΝΑΤΟ “Dynamic Manta 21”, στις αρχές Μαρτίου, στο πλευρό πολλών χωρών με παρουσία στην περιοχή (Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία…). Τις επόμενες ημέρες, η FREMM Languedoc, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας με την Ιταλία, αλληλοεπιδρά με τις ιταλικές FREMM Alpino και Margottini, με ένα θαλάσσιο περιπολικό αεροσκάφος Atlantique 2 και με ένα ιταλικό υποβρύχιο Venuti, στα ανοιχτά των ιταλικών ακτών.

Στις 13 Μαρτίου, η FREMM, σε εθνικό πλαίσιο αυτή τη φορά, στην κεντρική Μεσόγειο, συμμετέχει σε θαλάσσια αντιτρομοκρατική άσκηση. Η άσκηση αυτή, που αποτελεί επίδειξη δύναμης και τεχνογνωσίας, χρησιμοποιεί μέρος των επιχειρησιακών μέσων που έχουν στη διάθεσή τους οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Η φρεγάτα συνεχίζει τη δράση της στις 17 Μαρτίου, σε διασυμμαχική άσκηση βολών πυραύλων cruise με τη συμμετοχή της FREMM Auvergne και του γενικού επιτελείου του 6ου αμερικανικού στόλου (C6F).

Η φρεγάτα Languedoc συνεχίζει την επιχειρησιακή της περιπολία στην ανατολική Μεσόγειο ως την άφιξη και στάθμευσή της στον Πειραιά, στις 23 Μαρτίου, για τον εορτασμό της διακοσιοστής επετείου της Ελληνικής Επανάστασης.

«Οι διαφορετικές αυτές δράσεις απέδειξαν πως έχουμε πλήρη δυνατότητα πραγματοποίησης επιχειρήσεων σε μεγάλες αποστάσεις. Αναδείξαμε τη διαλειτουργικότητα μας με διαφορετικές χώρες συμμετέχοντας σε πολυμερείς και διμερείς ασκήσεις αλλά και μέσω διαστρατιωτικών ασκήσεων υψηλής πολυπλοκότητας που λίγες χώρες μπορούν να φέρουν εις πέρας. Ένα πολεμικό σκάφος αποτελεί κομμάτι της επικράτειας της Γαλλίας και οι δράσεις αυτές επιτρέπουν στη χώρα μας να επιβεβαιώσει την προσήλωσή της στην ελευθερία ναυσιπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στο σύνολο της Μεσογείου», σημειώνει ο Πλοίαρχος Michael Vaxelaire, κυβερνήτης του πληρώματος Β της FREMM Languedoc.