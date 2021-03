Κοινωνία

Λέσβος: Πτήση με δεκάδες πρόσφυγες αναχώρησε για τη Γερμανία

Η μετεγκατάσταση των προσφύγων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με την Γερμανίδα Καγκελάριο.

Αναχώρησαν την Τετάρτη από το αεροδρόμιο της Λέσβου, με πτήση charter και προορισμό την Γερμανία, 162 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.

Πρόκειται για την 6η απευθείας πτήση από τη Μυτιλήνη στο Αννόβερο, στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης αναγνωρισμένων, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, υπό τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι απευθείας πτήσεις από τη Λέσβο για τη Γερμανία πραγματοποιούνται σε συνέχεια της συμφωνίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Γερμανίδας Καγκελαρίου, Άγκελα Μέρκελ, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Μόρια.

Η συμφωνία προβλέπει τη μετεγκατάσταση συνολικά 1.553 προσφύγων από την Ελλάδα στη Γερμανία. Μέχρι στιγμής, εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία, έχουν αναχωρήσει για τη Γερμανία, 1.215 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο ΚΥΤ Λέσβου, εκ των οποίων οι 734 με απευθείας πτήση από τη Λέσβο και οι 481 με πτήσεις από την ενδοχώρα.