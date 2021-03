Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας από “Ερρίκος Ντυνάν”: είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε

Αυτοψία του υπουργού Υγείας στην εφημερία του ιδιωτικού θεραπευτηρίου, το βράδυ της Τετάρτης

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε το βράδυ της Τετάρτης το Θεραπευτήριο "Ερρίκος Ντυνάν" κατά τη διάρκεια της συνεφημέρευσής του με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Μετά την επίσκεψη, ο υπουργός Υγείας, σε δηλώσεις του τόνισε πως για μια ακόμη νύχτα, ιατροί, νοσηλευτές και όλο το προσωπικό είναι στα νοσοκομεία μας, κάνοντας το καθήκον τους με αυταπάρνηση. «Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο πατριωτικό τρόπο που θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να δείξουν το σεβασμό τους στην Πατρίδα ενόψει των εορτασμών των 200 ετών» επισήμανε.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εφημερεύουν μαζί τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, όπως σήμερα το "Ερρίκος Ντυνάν", και με τα στρατιωτικά Νοσοκομεία, όπως το 251 Γ.Ν.Α και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. πρόσθεσε ο Β.Κικίλιας και ευχαρίστησε όλους για την τεράστια προσπάθεια την οποία έχουν κάνει.

«Συνομίλησα με έναν- έναν με τους συγγενείς και τους ασθενείς που περίμεναν στην εφημερία και η συμπεριφορά, ο επαγγελματισμός και η προσφορά της ιατρικής επιστήμης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους είναι υποδειγματικά.

Έτσι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί ως ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας- δημόσια Νοσοκομεία, ιδιωτικά θεραπευτήρια, στρατιωτικά Νοσοκομεία, ιατροί του ΕΣΥ, ιδιώτες ιατροί- με σθένος, πίστη και αποφασιστικότητα και είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε» κατέληξε.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του "Ερρίκος Ντυνάν", Θεμιστοκλής Χαραμής από την πλευρά του αφού ευχαρίστησε τον υπουργό Υγείας που επισκέφθηκε το νοσοκομείο σε ημέρα εφημερίας, εξήγησε πως το "Ερρίκος Ντυνάν" ζει μια πρωτόγνωρη διαδικασία, συμμετέχοντας στις εφημερίες του ΕΣΥ. Όλο το προσωπικό και οι γιατροί μας είναι εδώ, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και νομίζω ότι με τις μικρές μας δυνάμεις θα συμβάλλουμε κι εμείς να περάσουμε όλη αυτή τη δυσκολία της πανδημίας».