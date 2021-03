Κόσμος

Συναγερμός για συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα μαχητικό Hawk T1 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σε εκπαιδευτικές πτήσεις.

Βρετανικό στρατιωτικό αεριωθούμενο συνετρίβη σήμερα στην Κορνουάλη, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σύμφωνα με πληροφορίες, με βρετανικά ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι το πλήρωμα χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης, προτού το αεροσκάφος καταπέσει σε αγροτική περιοχή.

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News μεταδίδει πως δεν υπάρχουν νεκροί από την πτώση, ενώ η τοπική αστυνομία αναφέρει πως ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Η εφημερίδα Sun γράφει πως πρόκειται για ένα μαχητικό Hawk T1 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σε εκπαιδευτικές πτήσεις.

«Οι ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει στην περιοχή Σεντ Μάρτινς, στο Χέλστον, μετά τις αναφορές για πτώση αεροσκάφους. Ζητάμε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», έγραψε η αστυνομία στο Twitter.