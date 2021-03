Κοινωνία

Χειροπέδες στον ληστή των φαρμακείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών. Σε ποιες περιοχές δρούσε ο 42χρονος.

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 24-31 στην Καισαριανή, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Καισαριανής, 42χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε ληστείες κατά συρροή σε φαρμακεία στις περιοχές της Καισαριανής, Ζωγράφου και Βύρωνα.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης του, ο 42χρονος εισέρχονταν κυρίως μεσημβρινές ώρες στα φαρμακεία και με την απειλή μαχαιριού, εξανάγκαζε υπαλλήλους και ιδιοκτήτες να του παραδώσουν χρηματικά ποσά ή τα αφαιρούσε ο ίδιος από τα ταμεία.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν 8 περιπτώσεις ληστειών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στους αρμόδιους Εισαγγελείς.