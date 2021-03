Υγεία - Περιβάλλον

Στο ΝΙΜΤΣ ο Βασίλης Κικίλιας (εικόνες)

Ο Υπ. Υγείας επισκέφθηκε το νοσοκομείο και συνομίλησε με το υγειονομικό προσωπικό, καθώς και με ασθενείς που περίμεναν να εξεταστούν στην εφημερία.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το βράδυ το στρατιωτικό Νοσοκομείο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ το οποίο συνεφημερεύει με το ΓΝΑ “Ιπποκράτειο” και με το Θεραπευτήριο “Ερρίκος Ντυνάν”.

Ο κ. Κικίλιας συνομίλησε με το υγειονομικό προσωπικό και με ασθενείς που περίμεναν να εξεταστούν στην εφημερία και πραγματοποίησε συνάντηση με τη διοίκηση του Νοσοκομείου.

«Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλο το προσωπικό των δημοσίων, των στρατιωτικών και των ιδιωτικών κλινικών δίνουν καθημερινά, όλοι μαζί, τη μάχη τους ενάντια στην πανδημία και κρατούν το ΕΣΥ όρθιο», τόνισε ο Υπουργός Υγείας.