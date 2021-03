Κόσμος

Βρετανία: Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εμβόλια

Τι προβλέπεται στη συμφωνία που φαίνεται πως θα υπογραφεί τις επόμενες ώρες.

Η Βρετανία βρίσκεται κοντά στη σύναψη συμφωνίας για την παραλαβή εμβολίων με την ΕΕ ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα απομακρύνει την απειλή να διακόψει τις παραδόσεις το μπλοκ, έγραψε σήμερα η εφημερίδα The Times.

Με βάση τη συμφωνία, η ΕΕ θα άρει την απειλή να απαγορεύσει την εξαγωγή στη Βρετανία των εμβολίων της Pfizer-BioNTech, προσθέτει η εφημερίδα.

Από την πλευρά της η βρετανική κυβέρνηση θα συμφωνήσει να παραιτηθεί από τις προμήθειες εμβολίων της Oxford-AstraZeneca, που επρόκειτο να εξαχθούν από ένα εργοστάσιο στην Ολλανδία της εταιρείας Halix, συνεργάτη της AstraZeneca.

Ωστόσο, η ΕΕ δεν απείλησε ποτέ με απαγόρευση των εξαγωγών εμβολίων, αλλά έχει διευκρινίσει ότι πιθανόν να απαγορεύσει κατά περίπτωση τις αποστολές συγκεκριμένων εμβολίων σε χώρες με υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού ή χώρες που δεν εξάγουν εμβόλια στην ΕΕ.

"Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή των συνομιλιών με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα υπάρξουν συνομιλίες αυτό το σαββατοκύριακο", είπε σήμερα μια πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσθεσε ότι δεν περιλαμβάνεται στις συνομιλίες η αποστολή εμβολίων που παρήχθησαν στην Ολλανδία.

Μια δεύτερη πηγή της ΕΕ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η ΕΕ δεν έχει καμία πρόθεση να μοιραστεί με τη Βρετανία τα εμβόλια από την Halix, που εκτιμάται ότι έχει ήδη παρασκευάσει αρκετές ποσότητες για περίπου 15-20 εκατομμύρια δόσεις και μπορεί να παρασκευάσει ποσότητες για πέντε εκατομμύρια εμβόλια τον μήνα.

Η βρετανική κυβέρνηση, η Pfizer-BioNTech και η AstraZeneca δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για να σχολιάσουν.

Η ένσταση της ΕΕ ακολουθεί τις επανειλημμένες αρνήσεις της Βρετανίας να μοιραστεί με τις Βρυξέλλες τις δόσεις εμβολίων της AstraZeneca που παράγονται σε δύο εργοστάσια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χθες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) έδωσε το πράσινο φως για την λειτουργία μονάδων παραγωγής της Halix στην Ολλανδία που παρασκευάζει το εμβόλιο της AstraZeneca και σε μια μονάδα παραγωγής της Pfizer στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας .

Τα πρώτα εμβόλια της AstraZeneca που θα παραχθούν στην μονάδα παραγωγής στην Ολλανδία αναμένονται στο τέλος του Μαρτίου, ενώ οι πρώτες παρτίδες του εμβολίου Pfizer/BioNTech της μονάδας του Μάρμπουργκ αναμένεται να διανεμηθούν στις αρχές του Απριλίου.

Σκοπός των αλλαγών αυτών είναι η αύξηση της ικανότητας παραγωγής και της προμήθειας σε εμβόλια της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόβλημα με τις παραδόσεις εμβολίων στην Ευρώπη οδήγησε σε κόντρα με την Βρετανία, η οποία έχει εισαγάγει 21 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων παρασκευασμένων στην ΕΕ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του μπλοκ.