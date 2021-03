Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: Τα μηνύματα των ηθοποιών μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ηθοποιοί εύχονται για την Παγκόσμια Ημέρα του Θεάτρου, που γιορτάζεται και φέτος με τα θέατρα κλειστά.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Το θέατρο γιορτάζει, μακριά όμως από τη σκηνή και οι Έλληνες ηθοποιοί στέλνουν τα μηνύματά τους μέσω του ΑΝΤ1.

Την ευχή του για την Ημέρα του Θεάτρου έστειλε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, μέσω του ΑΝΤ1.

«Το θέατρο βάλλεται απ’ όλες τις παραμέτρους που ζούμε, αλλά το θέατρο σαν τέχνη δεν απειλείται από τίποτα, απλώς οι άνθρωποι του απειλούνται αυτόν τον καιρό. Θα το ξεπεράσουμε όμως. Οφείλουμε να τιμούμε κάθε χρόνια το θέατρο γιατί είναι η βάση του πολιτισμού και είναι η τροφή της ψυχής μας και ο συνωμότης της ψυχής μας», δήλωσε η Πέμυ Ζούνη.

Η πανδημία έχει αφήσει τα σημάδια της και στον χώρο της υποκριτικής με κουρτίνα των θεάτρων να παραμένει κλειστή εδώ και αρκετούς μήνες.

«Είναι στην πραγματικότητα η δεύτερη χρόνια που οι ηθοποιοί γιορτάζουμε εκτός σκηνής. Νομίζω ότι ο κόσμος λαχταράει να γυρίσει όπως και εμείς κοντά στη σκηνή», είπε η Βασιλική Τρουφάκου.

H διακεκριμένη ηθοποιός του Θεάτρου, του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης Helen Mirren έγραψε το φετινό μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. Ένα μήνυμα το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα διαβαζόταν πριν από κάθε παράσταση… εάν οι ηθοποιοί ήταν στην σκηνή!

«Διανύουμε μία πολύ δύσκολη εποχή για τις εποχές παραστάσεις. Και πολλοί καλλιτέχνες αγωνίζονται σε ένα επάγγελμα που ήταν ήδη επισφαλές», αναφέρει στο δικό της μήνυμα η ηθοποιός και σκηνοθέτης Δέσποινα Μπεμπεδέλη.

Η ευχή όλων των ανθρώπων της υποκριτικής είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι ηθοποιοί να επιστρέψουν και πάλι στη σκηνή για να υποκλιθούν μπροστά στο κοινό.