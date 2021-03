Κοινωνία

Μαθήτρια δημοτικού βρήκε χαρτονομίσματα και τα παρέδωσε στην Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για ένα παιδί της ηλικίας της, δεν έβαλε ούτε για μια στιγμή το παιδί σε… δεύτερη σκέψη!

Άξια συγχαρητηρίων είναι μία 11χρονη, η οποία παρέδωσε στην αστυνομία χρήματα που βρήκε στο δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη των Σερρών και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου.

Η 11χρονη, η οποία είναι κόρη αστυνομικού, όπως περπατούσε βρήκε 150 ευρώ πεταμένα στο δρόμο και αμέσως έσπευσε στον πατέρα της να τον ενημερώσει.

Τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της χωρίς δεύτερη σκέψη αποφάσισαν να παραδώσουν άμεσα τα χρήματα στην αστυνομία, όπως και έπραξαν.

Μπράβο στην μικρή για αυτή την κίνησή της, αλλά και στον πατέρα της που τιμά το Αστυνομικό Σώμα.

Πηγή: diktyotv.gr