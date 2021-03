Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Με οδηγό τον Γκρίφιν νίκησε τον Κολοσσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικράτησε χωρίς να... ζοριστεί επί του Κολοσσού ο ΠΑΟΚ.

Καλύτερος, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 82-74, για τη 19η αγωνιστική της Basket League, επί του Κολοσσού Ρόδου.

Αποτέλεσμα που του προέκυψε στο PAOK Spoerts Arena, χωρίς - επί της ουσίας- να απειληθεί, έχοντας επιθετική πολυφωνία και κορυφαίο τον Μάλκομ Γκρίφιν (18π., 6 ριμπ., 6 ασ., 2κλ). Πάλεψαν περισσότερο για τους νησιώτες οι Ντομινικ Αρτις (18π. , 5 ριμπ., 3 ασ), Κερέμ Καντέρ (19π. , 8 ριμπ.)

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 40-38, 63-56, 82-74

Με επιθετικό πνεύμα στο παρκέ και αρκετά λάθη (15-18 συνολικά στο ματς), ήταν αμφότερες οι ομάδες στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, με τον Ελστον Τέρνερ για τον ΠΑΟΚ και τους Ντομινίκ Αρτις, Γκλιν Γουάτσον, για τον Κολοσσό, να έχουν τις περισσότερες πρωτοβουλίες. Ο "Δικέφαλος" πήρε τα ηνία στο στο σκορ στο 2' με 7-2, οι φιλοξενούμενοι "απάντησαν" με επιμέρους 9-2 και προηγήθηκαν, στα μισά της πρώτης περιόδου με 9-11. Διαδοχικά καλάθια από τον Κακλαμανάκη έφεραν ξανά σε θέση ισχύος τον ΠΑΟΚ (13-11), με τη διαφορά να φτάνει στο +7 (22-15), λίγο πριν το τέλος της περιόδου και να συντηρείται γύρω από τους 5 πόντους μέχρι τις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου (26-21).

Στο 15' η μάχη ήταν σε ισορροπία (28-28), όπως και στο 18' (34-34) , χρονικό σημείο από το οποίο ο ΠΑΟΚ έτρεξε σερί 12-4 και ξέφυγε στο 22' με +8 (46-38). Διαφορά που είχε στο ίδιο ύψος, με συνεχείς πόντους από τον Γκρίφιν και στο 27' (57-49) και ανέβασε στο +10 με την έναρξη της τελευταίας περιόδου (66-56). Ο Κολοσσός έκανε την αντεπίθεσή του, με κινητήριο μοχλό του τον Καντέρ πλησίασε στο 35' στους 3 πόντους (68-65), η προσπάθειά του, όμως, έμεινε ουσιαστικά εκεί. Με την εμπειρία των Γκρίφιν, Κάρτερ (αμυντικά δεύτερος), οι Θεσσαλονικείς κράτησαν το σκορ υπέρ τους, πήγαν εκ νέου στο +10 στο 39' (78-68) και "καθάρισαν" με το ματς.

*Με επετειακές φανέλες, για τη συμπλήρωση 30 ετών από την κατάκτηση του ευρωπαικού Κυπέλλου, στις 25 Μαρτίου 1991, στη Γενεύη, αγωνίστηκε στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Στα επίσημα του γηπέδου, μάλιστα, προσκεκλημένος της ΚΑΕ, ήταν ο τότε διοικητικός επικεφαλής του "Δικεφάλου", Νίκος Βεζυρτζής. Ο τελευταίος βραβεύτηκε στο ημίχρονο για εκείνη την επιτυχία από τον βασικό οικονομικό αιμοδότη των "ασπρόμαυρων" στη φετινή σεζόν, Θανάση Χατζόπουλο.

Διαιτητές: Μάνος, Μαγκλογιάννης, Ανδρικόπουλος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Μπιτς 5 (1), Κονάτε 3, Λοβ 16 (1), Γκρίφιν 18 (2), Μαργαρίτης 4, Κακλαμανάκης 11, Καμπερίδης 6 (1), Παπαντωνίου, Κάρτερ 2, Τέρνερ 17 (1), Καραγιαννίδης, Ιατρίδης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Ντράγκοβιτς, Ξανθόπουλος 3 (1), Γουάτσον 10 (1), Αρτις 18 (1), Αντριτς 4, Καντέρ 19 (4), Ζάρας 9 (1), Σπάισερ 8, Αγγελάκος 3 (1)